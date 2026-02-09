El emotivo mensaje de Bad Bunny a su equipo tras el medio tiempo del Super Bowl 2026

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, cerró como una de las presentaciones más emblemáticas de la historia del evento.

Lo que pocos vieron, minutos después de que la presentación terminara, fue un mensaje directo, emocional y profundamente humano dirigido a su equipo para agradecer el arduo trabajo que realizaron.

Tras bajar del escenario y concluir una de las presentaciones más vistas en la historia del Super Bowl, el artista puertorriqueño utilizó sus palabras finales no para hablar de récords ni de fama, sino para agradecer, unir y reafirmar identidad.

Bad Bunny decidió cerrar con un mensaje que colocó el foco en las personas que hicieron posible el show y en la cultura que representó sobre el escenario.

Presentación del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 Reuters

¿Qué dijo Bad Bunny al terminar el medio tiempo del Super Bowl?

Minutos después de finalizar su presentación en el Super Bowl LX, Bad Bunny se dirigió al equipo creativo, técnico y artístico que trabajó durante meses para construir el espectáculo. Sus palabras fueron breves, pero en redes sociales fueron catalogadas como contundentes.

El artista expresó:

“Yo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto es por nosotros, nuestra familia, nuestra cultura. Los quiero y los amo.”

Aquí puedes ver el video:

El mensaje de Bad Bunny a su equipo se vuelve viral

En el Super Bowl, los mensajes suelen estar cuidadosamente medidos, pensados para audiencias masivas y con poco espacio para la emoción personal. Por eso, el agradecimiento de Bad Bunny destacó de inmediato.

Primero, porque no se dirigió al público en general, sino a su equipo. En un evento seguido por más de 140 millones de personas, el artista eligió reconocer el esfuerzo colectivo antes que hablar de su éxito individual.

Segundo, porque vinculó ese agradecimiento con la familia, la cultura y el amor, demostrando una vez más que su trabajo no está ligado únicamente al dinero o la fama.

Y es que no fueron palabras abstractas, sino ideas que conectan directamente con la identidad latina y con la forma en que muchas comunidades entienden el trabajo en conjunto.

¿Cómo reaccionó el público a sus palabras?

La reacción fue inmediata. Dentro del estadio, los aplausos se extendieron incluso después de que el show había terminado. En plataformas digitales, el mensaje fue compartido, citado y analizado como uno de los momentos más significativos del Super Bowl LX.

Para muchos espectadores, especialmente dentro de la comunidad latina, las palabras de Bad Bunny funcionaron como una validación: ver su cultura reconocida, celebrada y agradecida en ese nivel de exposición tuvo un fuerte impacto emocional.

Un cierre que definió el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl LX fue diseñado como un recorrido narrativo, no como una simple sucesión de canciones. A lo largo de su presentación, Bad Bunny apostó por contar una historia reconocible incluso para quienes no están familiarizados con su música: la de una identidad que se construye desde el origen, el trabajo cotidiano y la memoria colectiva.

Desde el arranque, el espectáculo se alejó de la estética futurista o abstracta que suele dominar este escenario. En su lugar, optó por imágenes ligadas a la vida diaria, al entorno natural y a símbolos tradicionales que remiten directamente a Puerto Rico.

Esa decisión marcó el tono del show y dejó claro que la intención no era deslumbrar únicamente con tecnología, sino representar una cultura.

El Super Bowl LX será recordado por muchas razones, pero el mensaje de Bad Bunny al final del medio tiempo quedará como uno de sus momentos más humanos. En lugar de cerrar con fuegos artificiales discursivos, eligió cerrar con gratitud y afecto.

Cabe recordar que el Conejo Malo finalizó su presentación con un contundente mensaje que apareció en las pantallas del estadio:

“Lo único más poderoso que el odio es el amor.”