Lo único más fuerte que el odio es el amor: Bad Bunny

La familia latina lo sabe: ¡América es de todos!

En el ovoide que Bad Bunny tomó desde el cañaveral del que emergió en la yarda 1 estaba la declaración de que el continente nos pertenece a todos, no sólo a la nación de habla inglesa cuyos intereses minoritarios (porque hay más gente buena que mala) ensombrecen la hermandad.

El show de medio tiempo del Super Bowl que ganaron los Halcones Marinos de Seattle comenzó con Tití me preguntó hizo ganar muchos dólares a quienes apostaron por ser la rola de arranque. Benito acarreó el ovoide usando su jersey 64. San Juan, Puerto Rico, fue recreado en medio del emparrillado, con sus viejitos jugando fuera de casa, con las bellas mujeres tatuando el balón y el piragûero ofreciendo sus raspados.

Pasó por el taquero, por dos pugilistas, uno de casa y otro mexicano, que representaron el corazón de dos países. La telenovela de Benito Martínez Ocasio estaba empezando y el episodio de La casita empezó con Yo perreo sola y Voy a llevarte pa PR.

El pórtico tuvo a Young Miko, Pedro Pascal, Karol G y Jessica Alba, representantes de todo el continente y que animaron al puertorriqueño a arrojarse cuando EoO y Gasolina se treparon al concierto.

Hasta este momento, la cultura latina era una declaración totalmente de habla hispana, pero la intención de Bad Bunny jamás fue segregar como el partido republicano lo ha hecho en la segunda administración de Donald Trump, sino unir. Lady Gaga apareció vestida con un traje típico adornado con una bella flor de Maga, uno de los símbolos naturales más importantes de Puerto Rico debido a la proyección de fortaleza, valentía, libertad y lucha por el hogar que la sociedad local le ha atribuido con el paso de los años.

Y muchos dirán, ¿no que puro latino? Mother Monster reversionó Die With a Smile, el tema que hizo con Bruno Mars, a su versión salsa, la intentó bailar con la gracia del alma latina y abrazó a Benito en un exagerado momento melodramático.

Además, Bad Bunny jamás quiso segregar a Estados Unidos del mensaje, de hecho, en pantalla Concho la hizo parte de la familia. Madrina de bodas, madrina de canción, de compromiso, de pastel… de todo durante el enlace real de dos enamorados. A Gaga sólo le faltó ir a despertar al clásico niño que se duerme en tres sillas en las fiestas familiares. Bad Bunny se encargó de reanimarlo.

El baile inolvidable se convertiría entonces en un momento para la posteridad, porque para hacer el cambio a Nuevayol, un niñito pequeño veía con asombro y orgullo como el Conejo Malo triunfó en el Grammy estadunidense y se convirtió en el primer latino en ganar la estatuilla más importante.

Entonces apareció el cantante y le entregó el gramófono a un niño (Lincoln Fox Ramadan), quien representó a ese niño boricua que jamás dejó de soñar.

El asombro no terminó ahí, Ricky Martin se levantó de dos sillas blancas de plástico, las mismas que aparecen en la portada del disco Debí tirar más fotos, haciéndolo para cantar el intro de Lo que le pasó a Hawaii.

Benito alzó su lábaro patrio, porque la canción invita a no dejarse colonizar ni extinguir culturalmente como sucedió con la isla del triángulo polinesio, después encabezó esa revolución de amor y cultural con todas las banderas de Centro, Norte y Sudamérica y el Caribe.

Jamás emitió una sola protesta como la hizo en el Grammy, porque todo su espectáculo fue un llamado a acabar con la discriminación y el odio que el mandatario estadunidense se ha encargado de esparcir en el mundo.

“Juntos somos América”, decía el balón que las dos chicas del inicio le ayudaron a tatuar con sus barnices, acabando los 13 minutos más contestatarios en la historia de un Súper Tazón, con la pantalla de fondo también recordando que “lo único más fuerte que el odio es el amor”.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: (L-R) Young Miko and Pedro Pascal perform onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. Chris Graythen/Getty Images/AFP (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHRIS GRAYTHEN

Reacción de Trump

Apenas terminó, Benito recibió el mensaje de muchas personas en redes sociales, pero el que más se esperaba era el de Donald Trump quien, fiel a su estilo, descalificó por completo el espectáculo que Apple Music produjo en conjunto con Roc Nation de Jay-Z.

“El espectáculo de medio tiempo fue absolutamente terrible, uno de los peores en la historia”, arrancó el republicano en Truth Social y dejando saber que sí lo vio, como seguramente sucedió con el resto de personas que juraron no verlo.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad y excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es asqueroso, especialmente para los niños que están mirando desde EU y todo el mundo”, agregó.

La verbórrea no quedó ahí, además de señalar a Bad Bunny, también le pidió a la NFL reformular su “ridícula” regla en la patada inicial.

“El ‘show’ es una bofetada en la cara de nuestro país, que establece récords y estándares diarios. No hay nada inspirador en ese desastre de show, y ya verán, recibirán grandes críticas de los medios de noticias falsas porque no tienen ni idea del mundo real”, concluyó.