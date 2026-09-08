Ni te imaginas la tradición de Lady Di que el príncipe William repitió con George en Eton

Hay imágenes que parecen viajar en el tiempo y la llegada del príncipe George a Eton College acaba de regalar una de ellas. Treinta y un años después de que el príncipe William cruzara por primera vez las puertas del prestigioso internado, su hijo mayor repitió aquella escena familiar, recuperando además una tradición que tiene una conexión muy especial con la princesa Diana.

¿Cuál es la tradición de Lady Di que el príncipe William repitió con George?

El 8 de septiembre de 2026, George, de 13 años, comenzó una nueva etapa académica en Eton, acompañado por William y Kate Middleton.

Treinta y un años después de que Diana y Carlos acompañaran a William a Eton, el príncipe George llegó al mismo colegio de la mano de su padre. Grosby

El momento tuvo un evidente aire de déjà vu: en 1995, cuando William tenía exactamente la misma edad, también llegó al colegio acompañado por sus padres, Diana y el entonces príncipe Carlos.

La coincidencia resulta todavía más emotiva porque las fotografías de ambos momentos permiten observar a padre e hijo uno al lado del otro.

William llegó a Eton siendo un adolescente y, más de tres décadas después, fue él quien caminó junto a George hasta las puertas del internado.

George retomó una tradición que durante décadas estuvo relacionada con los primeros días de los jóvenes integrantes de la familia real. Reuters

Las imágenes de William y George en su primer día en Eton

Uno de los detalles más significativos de la llegada de William a Eton fue la firma del registro oficial de alumnos, una tradición del colegio que marca simbólicamente el ingreso de cada estudiante.

El primer día de George en Eton permitió revivir una de las fotografías más recordadas de William, cuando Diana y Carlos estuvieron junto a él durante su llegada al colegio. Grosby

En 1995, Diana y Carlos permanecieron detrás de su hijo mientras este se sentaba para firmar el libro.

Ahora, George comienza su propia historia en la institución que también fue fundamental para su padre.

La decisión de Diana que influyó en el futuro escolar del príncipe George

La elección de Eton no fue un detalle menor dentro de la familia Windsor. William se convirtió en el primer futuro monarca británico de alto rango en estudiar allí, rompiendo con una tradición educativa que había llevado a varios hombres de la familia real a Gordonstoun, en Escocia.

La elección de Eton para el príncipe George tiene un antecedente familiar muy especial: fue la princesa Diana quien impulsó que William y Harry estudiaran allí. Grosby

Y detrás de aquella decisión estuvo, en buena medida, Diana. La princesa de Gales habría defendido que sus hijos recibieran una educación distinta a la de Carlos y el príncipe Felipe.

Eton, además, tenía una conexión directa con los Spencer: el padre y el hermano de Diana también estudiaron allí.

Así, la decisión de enviar a William y posteriormente a Harry a Eton representó mucho más que escoger un colegio. Fue una manera de alejar a sus hijos de ciertos esquemas tradicionales de la realeza y acercarlos a una experiencia más vinculada con la aristocracia inglesa.

William acompañó a George en Eton como Diana lo hizo con él en 1995

El primer día de George tuvo otro detalle que inevitablemente recordó a aquella jornada de 1995. William y Kate acompañaron personalmente al adolescente, mientras el joven príncipe comenzaba su vida como alumno interno.

William acompañó a George a Eton como Diana lo hizo con él en 1995, creando un inesperado vínculo entre dos generaciones de la familia real británica. Grosby

George llegó inicialmente vestido con traje y corbata, antes de adoptar el característico uniforme de Eton: frac negro, chaleco, pantalones de rayas y el tradicional cuello blanco.

La escena adquirió un tono todavía más sentimental porque Diana ya no estaba allí para presenciarla. En cambio, su legado estaba presente de una manera silenciosa: el nieto de la princesa comenzó sus estudios en el mismo lugar que ella eligió para sus hijos.

William, además, sabe perfectamente lo que significa crecer dentro de esas paredes. Sus años en Eton fueron importantes para él y allí construyó amistades que permanecieron durante su vida adulta.

La decisión de enviar a George a Eton también recupera el legado educativo de la princesa Diana, quien en su momento desafió las preferencias de Carlos y apostó por una formación distinta para sus hijos. Grosby

Incluso después de la muerte de Diana en 1997, cuando tenía apenas 15 años, el colegio se convirtió en una especie de refugio para el joven príncipe.

Ahora, George acaba de cruzar la misma puerta que su padre, convirtiendo una elección de Lady Di en una de las conexiones más inesperadas entre tres generaciones de la familia real.