Ni te imaginas la tradición de Lady Di que el príncipe William repitió con George en Eton
El príncipe George comenzó en Eton 31 años después que William y repitió una emotiva tradición que Diana protagonizó con su hijo en 1995.
Hay imágenes que parecen viajar en el tiempo y la llegada del príncipe George a Eton College acaba de regalar una de ellas. Treinta y un años después de que el príncipe William cruzara por primera vez las puertas del prestigioso internado, su hijo mayor repitió aquella escena familiar, recuperando además una tradición que tiene una conexión muy especial con la princesa Diana.
¿Cuál es la tradición de Lady Di que el príncipe William repitió con George?
El 8 de septiembre de 2026, George, de 13 años, comenzó una nueva etapa académica en Eton, acompañado por William y Kate Middleton.
El momento tuvo un evidente aire de déjà vu: en 1995, cuando William tenía exactamente la misma edad, también llegó al colegio acompañado por sus padres, Diana y el entonces príncipe Carlos.
La coincidencia resulta todavía más emotiva porque las fotografías de ambos momentos permiten observar a padre e hijo uno al lado del otro.
William llegó a Eton siendo un adolescente y, más de tres décadas después, fue él quien caminó junto a George hasta las puertas del internado.
Las imágenes de William y George en su primer día en Eton
Uno de los detalles más significativos de la llegada de William a Eton fue la firma del registro oficial de alumnos, una tradición del colegio que marca simbólicamente el ingreso de cada estudiante.
En 1995, Diana y Carlos permanecieron detrás de su hijo mientras este se sentaba para firmar el libro.
Ahora, George comienza su propia historia en la institución que también fue fundamental para su padre.
La decisión de Diana que influyó en el futuro escolar del príncipe George
La elección de Eton no fue un detalle menor dentro de la familia Windsor. William se convirtió en el primer futuro monarca británico de alto rango en estudiar allí, rompiendo con una tradición educativa que había llevado a varios hombres de la familia real a Gordonstoun, en Escocia.
Y detrás de aquella decisión estuvo, en buena medida, Diana. La princesa de Gales habría defendido que sus hijos recibieran una educación distinta a la de Carlos y el príncipe Felipe.
Eton, además, tenía una conexión directa con los Spencer: el padre y el hermano de Diana también estudiaron allí.
Así, la decisión de enviar a William y posteriormente a Harry a Eton representó mucho más que escoger un colegio. Fue una manera de alejar a sus hijos de ciertos esquemas tradicionales de la realeza y acercarlos a una experiencia más vinculada con la aristocracia inglesa.
William acompañó a George en Eton como Diana lo hizo con él en 1995
El primer día de George tuvo otro detalle que inevitablemente recordó a aquella jornada de 1995. William y Kate acompañaron personalmente al adolescente, mientras el joven príncipe comenzaba su vida como alumno interno.
George llegó inicialmente vestido con traje y corbata, antes de adoptar el característico uniforme de Eton: frac negro, chaleco, pantalones de rayas y el tradicional cuello blanco.
La escena adquirió un tono todavía más sentimental porque Diana ya no estaba allí para presenciarla. En cambio, su legado estaba presente de una manera silenciosa: el nieto de la princesa comenzó sus estudios en el mismo lugar que ella eligió para sus hijos.
William, además, sabe perfectamente lo que significa crecer dentro de esas paredes. Sus años en Eton fueron importantes para él y allí construyó amistades que permanecieron durante su vida adulta.
Incluso después de la muerte de Diana en 1997, cuando tenía apenas 15 años, el colegio se convirtió en una especie de refugio para el joven príncipe.
Ahora, George acaba de cruzar la misma puerta que su padre, convirtiendo una elección de Lady Di en una de las conexiones más inesperadas entre tres generaciones de la familia real.