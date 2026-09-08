Expareja de Elon Musk rechazó acuerdo de silencio de 40 millones de dólares

El nombre de Elon Musk está de nuevo en el centro de la polémica, mientras hace unos días los inversionistas en Estados Unidos mostraban dudas ante el Cybertaxi, ahora, la influencer Ashley St. Clair reveló que rechazó una oferta de 40 millones de dólares que le fue ofrecido para no hablar de su relación con el multimillonario directivo de Tesla y SpaceX.

Durante la presentación y la conferencia de prensa del estreno del documental “Musk”, dirigido por Alex Gibney en el cual participó St. Clair, ella reveló las condiciones que el creador de Tesla intentó imponerle, esto en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Me ofrecieron la oportunidad de no hablar por 40 millones de dólares”, expresó la influencer.

“Cuando te ofrecen algo así (para mantenerte en silencio), realmente genera un debate en tu cabeza sobre lo que significa tu libertad de expresión, qué tan valiosa es y por qué quieren ofrecerte esa cantidad de dinero para no hablar".

La ex pareja de Musk señaló que ella decidió no aceptar el acuerdo dado que también deseaba dar un mensaje importante a sus hijos sobre los valores que deben persistir sobre el dinero.

Creo que, lo más importante, quiero dar el ejemplo a mis hijos de que nunca se debe priorizar la comodidad material por encima de decir la verdad".

Anteriormente, la joven ya había abordado las presiones recibidas en una entrevista concedida en junio para el programa en video de Don Lemon, donde detalló el primer acercamiento por parte del equipo de Musk:

"Originalmente, Elon le envió un mensaje a Jared [Birchall, asesor de Musk] y a mí que decía: 'Transfiérele a Ashley 15 millones de dólares para una casa y capital de reserva', y eso fue todo. Unos días después, Jared tuvo una llamada telefónica de dos horas conmigo donde básicamente decía que tendría que haber algún tipo de acuerdo de confidencialidad. Le respondí a Jared y le dije: 'No puedo firmar esto con la conciencia tranquila'".

¿De qué trata el documental Musk?

La cinta dirigida por Alex Gibney, un especialista en documentales, reúne al más íntimo círculo de Elon Musk, con entrevistas incluso al creador de Tesla, pero también a quien le ayudó a fundar la compañía de coches eléctricos: Martin Eberhard. Además tiene entrevistas con Justine Musk, su exesposa así como St. Clair.

Reproducir El tráiler del documental "Musk"

¿A cuánto asciende la fortuna de Elon Musk según Forbes?

De acuerdo con el listado en tiempo real de Forbes, la fortuna de Elon Musk se posiciona en torno a los 892 mil millones a 944 mil millones de dólares.