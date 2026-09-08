'Star Wars: Starfighter' y 'A New Hope' llegarán a IMAX: ¿cuándo podrás verlas? 

Star Wars prepara una celebración especial para sus seguidores. La película que inició la famosa saga galáctica regresará a los cines, mientras que la nueva producción Star Wars: Starfighter llegará por primera vez a la pantalla grande. Ambas podrán disfrutarse en formato IMAX de 70 milímetros.

Con estos estrenos, Lucasfilm y Disney celebrarán los 50 años de la franquicia, cuyo primer largometraje llegó a las salas el 25 de mayo de 1977. Las proyecciones estarán disponibles en cines seleccionados, aunque todavía no se ha revelado cuáles participarán ni cuándo comenzará la venta de boletos.

Star Wars Lucasfilm

¿Cuándo se estrenará Star Wars de 1977 en IMAX?

El regreso de la cinta original está programado para el 19 de febrero de 2027. De acuerdo con el sitio oficial de Star Wars, será la primera ocasión en la que esta producción, posteriormente llamada Star Wars: A New Hope, se exhiba en IMAX, tanto en formato digital como en película.

Para este relanzamiento se utilizará una versión restaurada que podrá verse durante un periodo limitado. Además, algunas salas contarán con copias en película IMAX de 70 milímetros, un formato conocido por ofrecer imágenes de gran tamaño y mayor nivel de detalle.

Otra de las noticias que ha llamado la atención de los fans es la posible recuperación del montaje estrenado originalmente en 1977. La revista Star Wars Insider informó que la película se proyectará “en su forma original de 1977”, sin los cambios incorporados años después en las ediciones especiales.

Durante mucho tiempo, los seguidores habían pedido que esta versión volviera a los cines. Las dudas aumentaron después de que el British Film Institute organizara una exhibición especial en junio de 2025, pero ahora el aniversario permitirá que más personas puedan verla nuevamente en pantalla grande.

Star Wars: Starfighter también llegará en IMAX

Meses después será el turno de Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027. La fecha coincide con el fin de semana en el que se conmemorarán cinco décadas desde la llegada de la primera película de la saga.

A diferencia del clásico restaurado, esta nueva aventura fue filmada pensando en su exhibición en IMAX. La producción utilizó cámaras certificadas por la compañía y será convertida en copias de película de 70 milímetros para proyectarse en algunos complejos cinematográficos.

Al frente del proyecto se encuentra Shawn Levy, director de Deadpool & Wolverine, mientras que Ryan Gosling interpretará a Kade Auberon. La historia seguirá a un hombre perseguido por su misterioso pasado, quien termina involucrado en una peligrosa aventura por la galaxia.

Junto con Gosling aparecerán Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray y Amy Adams. El guión fue escrito por Jonathan Tropper y la producción estará a cargo de Levy y Kathleen Kennedy.

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Por ahora, falta conocer la lista de países y cines que tendrán funciones en IMAX 70mm. También permanece pendiente el anuncio de la preventa de entradas para el reestreno de Star Wars y el lanzamiento de Star Wars: Starfighter.