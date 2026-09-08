Príncipe George llega a Eton: así comenzó su nueva vida escolar

El príncipe George inició este martes una nueva etapa de su formación académica al ingresar a Eton College, una de las instituciones privadas más prestigiosas de Inglaterra, acompañado por sus padres, el príncipe William y Kate, princesa de Gales.

Bajo una lluvia fina y constante, el príncipe, de 13 años, fue recibido por el director del colegio, Simon Henderson, quien le dijo al futuro rey: "Bienvenido, buena suerte, disfrútelo".

AFP

George, segundo en la línea de sucesión al trono, después de su padre, completará su educación secundaria en este centro, cuyas tasas anuales superan las 63.000 libras (85.000 dólares).

Según los medios británicos, el joven príncipe residirá en el internado de la prestigiosa institución, pese a que esta se encuentra a pocos kilómetros de la residencia familiar en Windsor, al oeste de Londres.

AFP

George sigue los pasos de su padre y de su tío, el príncipe Harry, que también estudiaron en este exclusivo colegio situado en el condado de Berkshire.

Eton también ha formado a 20 antiguos primeros ministros, entre ellos Boris Johnson y David Cameron, así como a numerosas personalidades, desde el actor Tom Hiddleston hasta Ian Fleming, creador de James Bond.

AFP

El colegio escolariza a varones de entre 13 y 18 años y ha conservado muchas de sus tradiciones, entre ellas un uniforme característico compuesto por levita negra, chaleco negro, camisa blanca, pajarita y pantalones de rayas.

El colegio acoge cada año a cerca de 1.350 alumnos, según su página web.

Con información de AFP.