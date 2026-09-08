“Cosas que no se permiten”: Alejandro Tommasi confiesa por qué ya no tiene relaciones con hombres

Alejandro Tommasi habló de un cambio en su vida privada. El actor, quien años atrás se definió como pansexual, contó que desde que se acercó al cristianismo vive sus relaciones de otra manera.

En entrevista con TVNotas, el actor aseguró que sus preferencias han cambiado y explicó que actualmente no mantiene relaciones con hombres, algo que relacionó con las creencias que sigue desde hace aproximadamente dos años.

“No es que me gusten los hombres o no. Soy cristiano, y en la cristiandad hay cosas que no se permiten”, dijo a la revista.

Alejandro Tommasi habló sobre los cambios en su vida personal. IG alejandrotommasiof

¿Por qué Alejandro Tommasi ya no tiene relaciones con hombres?

Alejandro Tommasi explicó que su vida comenzó a cambiar hace cerca de dos años, cuando se acercó al cristianismo y empezó a practicar esta religión.

El actor aseguró que este proceso también tuvo consecuencias en la manera en que actualmente lleva sus relaciones.

“Mis preferencias han cambiado y nadie lo sabe. Mi vida es como muy así (privada). Es diferente. Soy cristiano y mi vida ha cambiado mucho”, contó.

Al hablar de sus relaciones con hombres, Tommasi explicó que existen prácticas que considera que no están permitidas dentro de las creencias que decidió seguir.

Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que no pueda sentir cariño por otra persona.

Tommasi señaló que puede tener amigos e incluso “el corazón puesto” en alguien, aunque esto no necesariamente tiene que llevarlo a iniciar una relación.

También aseguró que se trata de una decisión personal y que cada persona tiene derecho a elegir la manera en que vive su propia vida.

Alejandro Tommasi se acercó al cristianismo hace dos años. IG alejandrotommasiof

Alejandro Tommasi se acercó al cristianismo hace dos años

La religión ya formaba parte de la vida del actor antes de este cambio. Tommasi contó que siempre se consideró una persona religiosa y espiritual.

Durante años estuvo cercano al catolicismo y también practicó meditación. Sin embargo, posteriormente comenzó a acercarse al cristianismo y asegura que encontró ahí algo que estaba buscando.

“Cristo me estaba buscando. Él fue quien me trajo al camino”, señaló.

El actor comenzó a asistir a la Iglesia Presbiteriana San Pablo y recientemente terminó un curso de doctrina.

Tommasi asegura que su fe también lo ayudó durante un periodo complicado en su vida personal y económica.

Según relató, miembros de su comunidad religiosa lo apoyaron con alimentos y despensa cuando atravesaba problemas de dinero.

Al hablar de lo que encontró en esta nueva etapa, el actor lo resumió con tres palabras.

“Me ha dado felicidad, paz, tranquilidad”, declaró.

El actor explicó cómo su fe cambió su vida sentimental. IG alejandrotommasiof

Alejandro Tommasi se había definido como pansexual

Las declaraciones contrastan con la manera en que el propio actor había hablado sobre su sexualidad años atrás.

En 2022, Tommasi se definió públicamente como pansexual y explicó que para él la posibilidad de enamorarse no estaba determinada por el género de una persona.

“Uno se enamora de la persona y ya no tanto de la sexualidad”, dijo en aquel momento.

También aseguró que podría mantener una relación sentimental con una mujer y habló sobre la manera en que entendía el amor después de las experiencias que había tenido.

Su situación sentimental volvió a llamar la atención en julio de 2025, cuando confirmó que estaba comenzando una nueva relación.

Tommasi evitó revelar la identidad de la persona con la que salía y únicamente explicó que no pertenecía al mundo del espectáculo.

“Todo bien. Podríamos decir que sí”, respondió cuando la periodista Matilde Obregón le preguntó si había alguien en su vida.

En esa misma conversación aseguró que había aprendido a estar solo después de varias experiencias complicadas.

Alejandro Tommasi se había definido como pansexual años atrás. IG alejandrotommasiof

¿Quién fue el esposo de Alejandro Tommasi?

Una de las relaciones más conocidas del actor fue la que mantuvo durante años con Óscar Ruiz.

Tommasi y Ruiz estuvieron juntos durante aproximadamente 14 años y llegaron a formalizar su relación.

La pareja comenzó su romance en 2003. En 2011 decidieron establecer legalmente su unión y años después atravesaron una primera separación.

A principios de 2015 terminaron su relación, aunque posteriormente decidieron darse otra oportunidad.

En 2017, Tommasi y Ruiz volvieron a casarse en Las Vegas. Sin embargo, la reconciliación duró poco y finalmente se separaron.

El final de la relación estuvo acompañado por acusaciones públicas entre ambos.

Ruiz acusó al actor de agresiones y problemas con el alcohol, señalamientos que Tommasi negó.

Por su parte, el actor aseguró que después de la ruptura recibió mensajes de su expareja que interpretó como amenazas e intentos de extorsión.