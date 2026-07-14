Revelan duración de Avengers: Doomsday; ¿listo para varias horas en la sala de cine? 

Los fanáticos de Marvel tendrán que estar listos para pasar un gran tiempo en la sala de cine cuando se estrene la próxima gran producción: Avengers; Doomsday, la cinta con la que se pretende regresar a los viejos éxitos que consiguió la franquicia ante algunos fracasos.

De acuerdo con información revelada por el diario especializado The Hollywood Reporter, la producción de Avengers: Doomsday cuenta actualmente con una duración estimada de 2 horas y 45 minutos.

La filtración surge a unos días de que los cines comiencen la preventa en Estados Unidos programada a partir del próximo 20 de julio, aunque la película no llegará a las salas hasta diciembre, pero se espera que los primeros días tenga un lleno total.

La revelación de las casi tres horas de duración ha polarizado las opiniones de la comunidad en plataformas digitales cono Reddit; mientras algunos sectores aplauden la extensión para profundizar en la narrativa, otros consideran que el tiempo podría resultar insuficiente para justificar la integración de agrupaciones completas como los X-Men clásicos, los Cuatro Fantásticos y el retorno de Vengadores.

Una de las grandes expectativas es ver cómo se manejará la narrativa del regreso de Robert Downey Jr. interpretando al Doctor Doom, luego de haber sido por mucho tiempo Ironman.

Reproducir Diciembre 17, 2026. #AvengersDoomsday

Las producciones de mayor duración en el Universo Marvel

La extensión proyectada para este largometraje la posiciona directamente en los puestos más altos de la franquicia y la convierte de manera oficial en la segunda entrega más longeva dentro de la saga de los Vengadores.

El historial de las producciones con mayor metraje dentro de este universo cinematográfico sitúa a Avengers: Endgame (2019) en la primera posición absoluta con una duración de 3 horas y un minuto.

Detrás de este hito histórico se colocará ahora Avengers: Doomsday con sus 165 minutos programados, superando el corte final de Avengers: Infinity War (2018), el cual detuvo el reloj en 2 horas y 29 minutos.