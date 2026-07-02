¡Toma mi dinero! Ya hay un dron de Buzz que puede volar como en Toy Story 5: ¿Cuánto cuesta?

Fueron tres décadas para que por fin Pixar cumpliera el deseo de ver volar a Buzz Lightyear y no fue hasta Toy Story 5 cuando los fanáticos por fin dejaron de verlo “cayendo con estilo”, esto gracias a una nueva y curiosa edición del juguete espacial en la película denominado Hi-Tech Edition Buzz Lightyears.

Esta nueva oleada de personajes tiene un papel protagónico en la nueva entrega de Pixar ofreciendo una dosis de nostalgia, acción y la clásica crisis de identidad del guardian espacial cuando descubre que es un juguete.

En la más reciente entrega de la película, los espectadores conocerán a un ejército de 50 figuras de acción de Buzz Lightyear de última generación.

La trama arranca cuando el contenedor de carga que los transportaba cae al mar y encalla en una isla misteriosa. Fieles a la tradición del guardián espacial original, estos juguetes cobran vida uno por uno estando atrapados en el "modo de demostración". Esto significa que no tienen la menor idea de que son juguetes; por el contrario, están completamente convencidos de ser auténticos Rangers del Espacio en una misión crítica y varados en un planeta hostil.

A diferencia del Buzz clásico que todos conocemos desde 1995, esta versión presenta un diseño mucho más detallado, estilizado y oscuro. Su cambio más llamativo es la insignia del pecho, que deja de ser una calcomanía para convertirse en un elegante logotipo negro con delineado azul, así como una actualización que desbloquea funciones de dron real, permitiéndoles desplegar sus alas y emprender el vuelo.

Juguete Dron de Buzz Lightyear de Mattel: ¿Cuánto cuesta en México?

De la pantalla grande a las tiendas de la vida real, Mattel ha lanzado la réplica oficial de este personaje bajo el nombre de Pixar Toy Story 5 Figura de Acción Dron de Buzz Lightyear. Esta pieza combina la estética fiel del filme con tecnología de hélices estables y luces funcionales, pensada tanto para el juego activo de los niños como para el deseo de los coleccionistas de Pixar.

En el mercado mexicano, este innovador juguete tiene un precio de $2,499.00 pesos y ya está disponible para ser apartado en diversas tiendas, con fecha de entrega para el 21 de julio.

Cuenta con un control remoto para poder operar su vuela y las cuatro hélices que ya vimos desplegar en la película.