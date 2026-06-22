El Dr. Simi y Toy Story se unen en esta increíble colaboración; así puedes conseguirla

Durante tres décadas, varias generaciones han crecido con Toy Story, por eso, para celebrar su quinta entrega, los personajes más emblemáticos se unieron al Dr. Simi en una gran colaboración: los simipeluches. Conoce todos los detalles.

El pasado 18 de junio llegó a los cines en México la tan esperada quinta parte de Toy Story, donde los juguetes tradicionales se enfrentan a la era tecnológica. Según cifras, en su primer fin de semana la película logró recaudar más de 300 millones de dólares a nivel mundial.

Esto confirma que Toy Story es una de las franquicias favoritas de Pixar y Disney; sin importar cuántos años pasen, Woody y Buzz Lightyear serán un referente de amistad y valentía, por esa razón, que ahora tengan su simipeluche es tan relevante.

De acuerdo a Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, esta colaboración es muy importante porque pocas veces se ve a un personaje cien por ciento mexicano uniéndose a los protagonistas de Toy Story, una de las películas más exitosas de Disney.

Además, esta sinergia entre dos empresas tan grandes, también viene de compartir los mismos valores. Esta no es la primera colaboración que Farmacias Similares hace con Disney, pues antes lanzó el Simi Jedi de Star Wars, pero en esta ocasión es más especial.

La razón, explica González Herrera, es que los simipeluches de Buzz y Woody salen al mismo tiempo que la película, aumentando su impacto, por lo que se espera que esta colaboración sea muy exitosa y de las más vendidas.

Marisela Valencia / Canva

¿Dónde conseguir a Simi Woody y Simi Buzz Lightyear?

Según explicó Víctor González Herrera, los simipeluches de Toy Story ya están disponibles en las Farmacias Similares a nivel nacional. Eso sí, al tratarse de una edición especial de colección, tienes que correr por ellos.

En todo el país solo habrá 40 mil ejemplares de Woody y 40 mil ejemplares de Buzz, por lo que se espera se terminen rápidamente.

¿Cuánto cuestan los simipeluches de Toy Story?

Los simipeluches de Toy Story, como otras colaboraciones especiales del Dr. Simi, tienen un costo de 399 pesos mexicanos. Sin embargo, más allá de comprar un peluche, también haces una contribución social.

Como explica González Herrerra, los peluches del Dr. Simi son elaborados en CINIA, una fábrica que forma parte del grupo Un País Mejor, donde trabajan personas con discapacidad.

De hecho, 90 por ciento de los empleados de este lugar tiene algún tipo de discapacidad, ya sea sensorial, intelectual y/o motriz. De esta forma, al comprar los simipeluches contribuyes a generar empleos dignos y bien pagados para estas personas.

Si eres fan de Toy Story y del Dr. Simi, no te puedes perder esta increíble colaboración. Lánzate a tu farmacia más cercana o al la Simi Casa para comprar tu Simi Woody y tu Simi Buzz Lightyear y seguir creciendo tu colección.