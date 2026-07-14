El diseñador que convirtió a las Kardashian en iconos llega a Rabanne: Él es Olivier Rousteing

La industria de la moda vuelve a vivir uno de esos movimientos que prometen cambiar el rumbo de una de las grandes casas de lujo. Después de meses de rumores, Rabanne confirmó oficialmente el nombramiento de Olivier Rousteing como su nuevo director creativo, una decisión que marca el esperado regreso de uno de los diseñadores más influyentes de la última década.

Olivier Rousteing es el nuevo director creativo de Rabanne

El anuncio coincide con la fiesta nacional de Francia y pone fin a la incertidumbre que rodeaba al diseñador desde que, en noviembre de 2025, sorprendiera al anunciar su salida de Balmain tras 14 años al frente de la maison.

Tras 14 años al frente de Balmain, el diseñador presentará su primera colección para Rabanne en marzo de 2027. IG olivier_rousteing

Ahora, el creador tomará el relevo de Julien Dossena y presentará su primera colección para Rabanne durante la Semana de la Moda de París, en marzo de 2027.

Unirme a Rabanne es un inmenso honor. Es una casa que siempre ha desafiado las convenciones", expresó Rousteing tras hacerse público su nombramiento, dejando claro que su objetivo será respetar el legado futurista de la firma mientras imprime su propio sello creativo.

¿Quién es Olivier Rousteing, el nuevo director creativo de Rabanne?

La historia de Olivier Rousteing es tan extraordinaria como su carrera. Nació en Burdeos en 1985 y pasó parte de su infancia en un orfanato antes de ser adoptado por una familia francesa de clase trabajadora.

Rousteing pasó de una infancia en un orfanato de Burdeos a convertirse en uno de los creativos más influyentes de la industria de la moda. IG olivier_rousteing

Durante años desconoció sus raíces biológicas y fue hasta la edad adulta cuando descubrió que tenía ascendencia somalí y etíope, una experiencia que marcó profundamente su visión sobre la identidad, la diversidad y la inclusión.

Aunque estudió en la prestigiosa escuela ESMOD, decidió abandonar la formación antes de graduarse para seguir un camino más libre dentro del diseño. La apuesta resultó acertada: rápidamente fue contratado por Roberto Cavalli, donde permaneció cinco años perfeccionando su estilo.

En 2009 llegó a Balmain como responsable del diseño femenino y apenas dos años después, con solo 25 años, fue nombrado director creativo de la casa francesa. En ese momento se convirtió en uno de los directores creativos más jóvenes en liderar una gran maison parisina desde que Yves Saint Laurent asumiera la dirección de Dior en los años cincuenta.

El creador transformó Balmain en un fenómeno global gracias a la "Balmain Army".

El hombre detrás de la "Balmain Army"

Si algo distingue la trayectoria de Rousteing es haber entendido antes que muchos el enorme poder de las celebridades y las redes sociales.

Mientras otras firmas seguían apostando exclusivamente por las pasarelas tradicionales, él construyó un auténtico fenómeno cultural: la llamada Balmain Army, un grupo de celebridades que funcionó como embajadora de la marca alrededor del mundo.

Con apenas 25 años, hizo historia al asumir la dirección creativa de Balmain, consolidándose como uno de los diseñadores más jóvenes en liderar una gran maison francesa. Grosby

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Beyoncé y muchas otras figuras comenzaron a vestir sus diseños de forma constante, convirtiendo cada aparición pública en una poderosa campaña publicitaria.

La relación con las Kardashian fue especialmente importante. Rousteing ayudó a consolidar la imagen sofisticada y glamorosa que hoy caracteriza a la familia más mediática de Hollywood, transformándolas en referentes de estilo para millones de personas.

Gracias a esa estrategia, Balmain dejó de ser únicamente una casa de lujo para convertirse en un fenómeno viral capaz de dominar tanto las alfombras rojas como las redes sociales.

¿Qué le pasó a Olivier Rousteing?

Sin embargo, la carrera del diseñador también ha estado marcada por momentos difíciles. En 2021 sufrió un grave accidente doméstico cuando explotó la chimenea de su casa, provocándole quemaduras severas en el torso, los brazos y parte del rostro.

En 2021 compartió un poderoso mensaje sobre vulnerabilidad y autenticidad en la industria. IG olivier_rousteing

Durante meses continuó trabajando en silencio mientras recibía tratamientos médicos y ocultó su estado incluso a parte de su equipo.

Cuando finalmente mostró sus cicatrices en redes sociales, explicó que quería romper con la imagen de perfección que suele rodear a la industria de la moda y demostrar que detrás del lujo también existen historias de vulnerabilidad y resiliencia. Ese gesto fue ampliamente aplaudido y reforzó su imagen como una de las voces más influyentes del sector.

¿Por qué Rabanne eligió a Olivier Rousteing?

La elección parece lógica. El universo creativo de Olivier Rousteing comparte numerosos puntos de encuentro con la identidad histórica de Rabanne.

Durante su etapa en Balmain popularizó prendas con estructuras arquitectónicas, acabados metálicos, siluetas poderosas y una estética futurista que dialoga de forma natural con el legado de Paco Rabanne, conocido como "el metalúrgico de la moda" por revolucionar el diseño con vestidos elaborados en metal y materiales poco convencionales.

Paco Rabanne

Además de su capacidad creativa, Rousteing llega con un impresionante historial empresarial. Durante su dirección, Balmain multiplicó sus ingresos y logró conectar con una nueva generación de consumidores gracias a colaboraciones con marcas como H&M y Jean Paul Gaultier, además de su dominio de la comunicación digital.

Rabanne, propiedad del grupo Puig, atraviesa un momento clave de expansión en moda, belleza y accesorios, por lo que contar con un diseñador capaz de combinar creatividad, estrategia de marca y enorme influencia en redes sociales representa una apuesta de gran valor.

Y si la trayectoria de Olivier Rousteing sirve de referencia, será el comienzo de una nueva era para una de las firmas más emblemáticas de la moda francesa.