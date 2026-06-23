¡Al infinito y más allá! El truco para activar el “Modo Toy Story 5” en tu WhatsApp

¡Al infinito y más allá! Te decimos el truco para activar el “Modo Toy Story 5” en tu WhatsApp y te unas a la fiebre por la nueva película.

Con el reciente revuelo por Toy Story 5, las redes sociales se han inundado de oleadas de fanáticos que acuden a las salas de cine, pero que también buscan integrar este universo en cada rincón de su vida cotidiana, incluyendo la tecnología.

Después de todo, crecer al lado de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los encantadores marcianitos verdes nos dejó una marca imborrable que se niega a desaparecer con el paso de los años.

En medio de esta fiebre, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta se ha convertido en el lienzo perfecto para que los usuarios expresen su fanatismo. Si bien las herramientas de Meta suelen ser un tanto herméticas con sus opciones de diseño nativo, la comunidad tecnológica siempre halla la manera de romper la monotonía gris y verde a la que estamos acostumbrados.

Es así como nace la opción de poner tu WhatsApp en "Modo Toy Story 5", un ingenioso truco estético que permite rediseñar por completo la apariencia visual de la plataforma para que sientas que estás enviando mensajes directamente desde la habitación de Andy o el cuarto de Bonnie.

Modo Toy Story 5 en WhatsApp Disney

¿Qué es el “Modo Toy Story 5” en WhatsApp?

El "Modo Toy Story 5" es un proceso de personalización externa de WhatsApp que consiste en combinar diferentes herramientas de diseño disponibles en nuestros teléfonos (especialmente en el sistema operativo Android) para modificar la capa visual de la aplicación de mensajería.

Esto abarca desde el logotipo exterior que ves en tu menú de apps, hasta los fondos de los chats y la estética del teclado virtual. Un punto importante es que este método no pone en riesgo tu cuenta, ni viola los términos de servicio de Meta ni provoca baneos masivos, siempre y cuando utilices herramientas adecuadas y seguras.

Modo Toy Story 5 en WhatsApp Canva

Guía para activar el “Modo Toy Story 5” en WhatsApp:

Utiliza tu dispositivo Android, de preferencia. Busca imágenes de la nueva película de Toy Story 5. Necesitarás tres elementos esenciales: una imagen en formato PNG (con fondo transparente) del logo de Toy Story 5 o de tu personaje favorito (como Buzz o Woody) para que funcione como el nuevo ícono; una imagen vertical de alta resolución para el fondo de tus chats; y una imagen horizontal si deseas tunear la apariencia de tu teclado virtual. Guarda todo en una carpeta accesible dentro de tu galería. Dirígete a la tienda oficial Google Play Store y descarga un lanzador de aplicaciones de buena reputación. Una vez que se complete la descarga, entra a los ajustes de tu teléfono, busca el apartado de "Aplicaciones predeterminadas" y selecciona dicha app como tu pantalla de inicio principal. Busca el ícono verde tradicional de WhatsApp en tu nuevo menú de inicio; mantén presionado el dedo sobre él durante un par de segundos hasta que aparezca un menú flotante con opciones. Selecciona la opción de "Editar", toca el recuadro del logotipo y ve a la opción de buscar en tus archivos o galería de fotos; navega hasta la carpeta donde guardaste la imagen PNG de Toy Story 5 que descargaste en el paso uno, ajusta los bordes a tu gusto y presiona "Listo". Abre tu WhatsApp remodelado de forma habitual y ve al menú de tres puntos en la esquina superior derecha, luego ingresa a Ajustes > Chats > Fondo de pantalla. Elige la opción de cambiar y selecciona la imagen vertical de alta definición que elegiste previamente. Abre tu teclado (si usas Gboard de Google), presiona el engranaje de configuración, entra a "Tema", pulsa el botón de añadir (+) y carga la imagen horizontal de Toy Story para que sea el fondo de tus teclas.

Modo Toy Story 5 en WhatsApp Disney

Tips extra al modificar tu WhatsApp:

Evita los archivos APK modificados que prometen cambiar los colores de la interfaz con un solo clic. No las descargues, estas apps no cuentan con el cifrado de extremo a extremo y suelen ser la causa principal de que suspendan tu número de teléfono permanentemente.

Tanto los lanzadores de aplicaciones como Nova Launcher, Action Launcher o los teclados virtuales deben bajarse directamente de la Google Play Store.

Al configurar tu nuevo diseño de pantalla, presta mucha atención a qué información te solicita cada herramienta. Un editor de íconos o fondos de pantalla legítimo solo debería pedir acceso a tu almacenamiento de archivos de medios (para leer las imágenes de tu galería).

El "Modo Toy Story 5" es una excusa para recordar que la tecnología no tiene por qué ser aburrida, corporativa o monótona, ¡y menos en WhatsApp!