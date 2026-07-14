El héroe interpretado por Tom Hanks, Capitán "Sully", reveló que padece Alzheimer

El nombre del piloto estadunidense Chesley "Sully" Sullenberger se hizo mundialmente conocido por dos sucesos; el primero por el aterrizaje de emergencia en el 2009 en Nueva York pero después por la afama cinta protagonizada por Tom Hanks llamada Sully, pero ahora un nuevo capítulo se escribe en su historia aunque por temas lejos de la aviación.

El piloto aclamado por ejecutar con éxito el denominado "Milagro en el Hudson" en el año 2009 en el vuelo 1549 de US Airways, ha confirmado públicamente que fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en una fase temprana y decidió compartir su condición médica como una forma de concientizar sobre la enfermedad degenerativa dado el poder de convocatoria que tienen sus mensajes.

El diagnóstico se estableció en agosto del año pasado, luego de que Sullenberger detectara fallas intermitentes en su memoria la cual había considerador como “fotográfica”.

A través de una declaración en su sitio web y en entrevista con la revista People, detalló con entereza los síntomas iniciales que experimenta en su cotidianidad: “Por ahora, esto significa que un nombre puede no venirme fácilmente, olvido una historia que he contado recientemente o no duermo tan bien, pero estoy en el comienzo de este largo viaje”, manifestó.

La respuesta es hablar. Tengo la esperanza de que al compartir esto, otras familias que viven en las sombras con esta enfermedad sientan que ellas también pueden dar un paso adelante”.

Por su parte, su esposa Lorrie dijo que espera tener el mismo coraje que mostró su esposo aquella mañana cuando logró el aterrizaje de emergencia y agradeció los mensajes de apoyo dado que sabe no se encuentra sola en este viaje que han iniciado.

A lo largo de los años, cuando la gente preguntaba sobre el resultado exitoso del vuelo 1549, yo decía que 'el coraje puede ser contagioso'... Ahora necesitamos ese coraje para luchar contra esta enfermedad. Ahora soy parte de una comunidad más grande con muchos de ustedes, y seremos valientes juntos”.

Durante todo este tiempo, Sully ha sido citado para diversos casos de aviación tanto en canales de televisión como ante autoridades de los Estados Unidos como fue la crisis de los Boeing 737.

¿Dónde ver la película “Sully” en México?

La hazaña del piloto fue inmortalizada en la película biográfica Sully, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el actor Tom Hanks.

El largometraje se estrenó en las salas de cine de México el 9 de diciembre de 2016. Actualmente, la película puede mirarse en la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max).