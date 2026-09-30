¿Quién lo diseñó? La verdad tras el vestido que se desintegra con el agua de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo volvió a demostrar que un buen vestuario puede convertirse en parte esencial de una presentación. Durante el arranque de The Unraveled Tour, la cantante sorprendió al público con un cambio de look que no ocurrió detrás del escenario, sino frente a todos: su vestido comenzó a desaparecer bajo una lluvia artificial hasta revelar un segundo atuendo.

Olivia Rodrigo presenta un vestido que desaparece bajo la lluvia

El momento ocurrió el 25 de septiembre de 2026, durante la interpretación de ‘The Cure’ en el PeoplesBank Arena de Hartford, Connecticut. Mientras la canción llegaba a uno de sus puntos más intensos y Rodrigo repetía la frase “I’m unraveled”, el agua comenzó a caer sobre ella.

El vestido que Olivia Rodrigo utilizó durante “The Cure” no fue un simple truco escénico: fue diseñado para disolverse al entrar en contacto con el agua. IG husseinchalayanofficial

Entonces, la capa exterior de su vestido empezó a perder su estructura hasta desintegrarse por completo. El resultado fue tan llamativo que parecía un efecto especial de un espectáculo teatral.

Sin embargo, no había truco digital detrás de la transformación: la prenda realmente estaba diseñada para disolverse al entrar en contacto con el agua.

¿Quién es el diseñador detrás del vestido de Olivia Rodrigo?

El responsable de esta pieza es Hussein Chalayan, diseñador británico nacido en Chipre y reconocido por convertir la moda en una experiencia que combina diseño, tecnología, ingeniería y performance.

La cantante convirtió un cambio de vestuario en un espectáculo de moda al aparecer bajo una lluvia artificial que hizo desaparecer la capa exterior de su vestido. IG husseinchalayanofficial

Para Olivia Rodrigo, Chalayan creó a medida una capa exterior de apariencia similar al papel que fue desarrollada específicamente para reaccionar ante el agua. Debajo se encontraba un segundo look en rojo, con corsé y una minifalda, que quedó al descubierto conforme la primera prenda desaparecía.

El proceso requirió precisión. No bastaba con conseguir un material soluble: el equipo necesitaba controlar cuánto tardaría en deshacerse para que la transformación ocurriera exactamente durante el momento previsto de ‘The Cure’.

Por ello, fueron necesarias numerosas pruebas antes de llevar el concepto al escenario. La idea, además, tiene un antecedente muy importante en la trayectoria de Chalayan.

Hussein Chalayan fue el diseñador detrás del sorprendente vestido de Olivia Rodrigo, una pieza inspirada en uno de sus experimentos más memorables de la pasarela. IG husseinchalayanofficial

Así funciona el vestido de Olivia Rodrigo que desaparece con agua

La propuesta que ahora protagoniza uno de los momentos más comentados de la gira de Rodrigo recuerda directamente a un experimento presentado por el diseñador en su colección primavera 2016.

En aquella ocasión, Chalayan mostró prendas exteriores blancas que, al entrar en contacto con el agua, desaparecían para revelar otros vestidos debajo. El concepto fue resultado de meses de investigación y desarrollo de un material capaz de reaccionar ante el líquido.

Mientras interpretaba “The Cure”, Olivia Rodrigo vio cómo su vestido blanco se desintegraba para revelar un segundo look rojo debajo. IG husseinchalayanofficial

Más que un simple recurso espectacular, aquella colección reflejaba una de las constantes del trabajo de Chalayan: cuestionar qué puede hacer una prenda más allá de cubrir el cuerpo.

A lo largo de su carrera, el diseñador ha creado piezas capaces de transformarse, incorporar mecanismos y modificar su apariencia. Su trabajo ha explorado incluso materiales tecnológicos y estructuras que convierten la ropa en una auténtica experiencia escénica.

Ahora, casi una década después de aquella propuesta, Olivia Rodrigo llevó ese lenguaje al terreno del pop. El vestido encaja perfectamente con la estética que la cantante ha desarrollado durante su carrera.

En The Unraveled Tour, su vestuario mantiene piezas como vestidos babydoll, minifaldas de cuero, camisetas gráficas, prendas de inspiración retro y accesorios que recuerdan al estilo riot grrrl.

Pero el vestido de Chalayan lleva ese concepto un paso más allá. La prenda no solo acompaña la actuación: se convierte en parte de la narrativa y con ello, la cantante logró tener una auténtica pieza de moda performativa.