¿Habrá secuela de K-Pop Demon Hunters? Esto se sabe sobre la película de Netflix

El fenómeno que generó K‑Pop Demon Hunters en el catálogo de Netflix no pasó desapercibido. Tras el éxito global de la cinta animada, la plataforma confirmó que ya está en desarrollo una nueva película ambientada en este universo que mezcla música pop coreana, acción y animación.

El anuncio marca el inicio de una etapa de expansión para la franquicia, que logró destacar dentro del catálogo de Netflix gracias a su propuesta visual. Aunque todavía no se ha revelado una fecha oficial de estreno, la confirmación del proyecto ha despertado entusiasmo entre los seguidores que convirtieron la historia en uno de los títulos más comentados.

De acuerdo con la compañía, la nueva película permitirá explorar más historias dentro de este mundo donde la música y la fantasía se entrelazan.

El mismo equipo creativo regresará para la nueva película

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio es que la producción contará nuevamente con el equipo que trabajó en la primera entrega.

Las directoras y creadoras Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a encabezar el proyecto, lo que garantiza continuidad en el estilo narrativo que definió la historia original.

Además, la animación volverá a estar a cargo de Sony Pictures Animation, estudio reconocido por su innovador estilo visual y por producciones que han destacado en la industria cinematográfica.

La participación del mismo equipo creativo sugiere que la nueva película buscará mantener el tono dinámico, colorido y lleno de energía que caracterizó a la primera entrega.

¿De qué trata K-Pop Demon Hunters?

La historia de K‑Pop Demon Hunters gira en torno a un grupo de estrellas del K-pop que, además de conquistar escenarios con su música, llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

Mientras en público brillan como ídolos musicales, en secreto luchan contra fuerzas sobrenaturales que amenazan al mundo. La narrativa combina coreografías, conciertos y cultura pop coreana con escenas de acción y elementos de fantasía, creando una propuesta poco común dentro de la animación.

El resultado fue una película que logró atraer tanto a fanáticos del K-pop como a amantes del cine animado, gracias a su mezcla de humor, música y aventura.

K-Pop Demon Hunters nominada a los Premios Oscar 2026

Además de su popularidad entre el público, K‑Pop Demon Hunters también llamó la atención de la industria cinematográfica.

La película fue considerada en la temporada de premios y obtuvo reconocimiento en distintos circuitos de animación, incluyendo su presencia en conversaciones y listas relacionadas con las nominaciones al Academy Awards dentro de la categoría de animación.

Estos reconocimientos ayudaron a consolidar la reputación del proyecto como una propuesta innovadora dentro del género, al combinar elementos de cultura pop global con una estética visual vibrante.

¿Cuándo podría estrenarse la secuela?

Por ahora, Netflix no ha revelado una fecha específica para el lanzamiento de la nueva película. El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que su producción podría tomar varios años, especialmente considerando el nivel de detalle que requiere la animación.

Sin embargo, el anuncio confirma que la plataforma ve potencial a largo plazo en la franquicia.

Mientras se revelan más detalles sobre la trama o el elenco, los fans pueden esperar que la próxima entrega mantenga la esencia que convirtió a la primera película en un fenómeno: música, acción, humor y un estilo visual que fusiona el mundo del K-pop con la fantasía sobrenatural.

