Toñita revela que ya pensó en su funeral: ¿qué enfermedad pone en riesgo su vida?

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, sorprendió al hablar de uno de los momentos más difíciles que ha vivido. La cantante, que saltó a la fama gracias al reality musical La Academia, confesó que sus problemas de salud llegaron a ser tan preocupantes que pensó que podía morir.

En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, la intérprete contó que, después de atravesar complicaciones físicas, comenzó a reflexionar sobre lo que pasaría si algún día ya no estuviera. Lejos de quedarse únicamente con el miedo, también decidió cómo le gustaría despedirse y quién debería quedarse con sus pertenencias.

Aunque el tema podría parecer complicado, Toñita habló de sus últimos deseos con el humor que la caracteriza. Incluso imaginó algunas bromas para quienes acudan a su funeral. Sin embargo, detrás de sus risas también reconoció que hubo momentos en los que tuvo que enfrentar sus preocupaciones a solas.

¿Qué enfermedad tiene Toñita y por qué pensó en la muerte?

La cantante explicó que hace algunos meses sufrió alteraciones hormonales y una infección severa que afectó su capacidad para comunicarse. Estos problemas de salud la hicieron pensar que su vida podía estar en peligro.

La cantante explicó que hace algunos meses sufrió alteraciones hormonales y una infección severaoñita

Hasta el momento, la información compartida en la entrevista no precisa el nombre de una enfermedad específica que ponga en riesgo su vida. Por eso, no se puede asegurar que Toñita tenga un padecimiento terminal.

Lo que sí relató fue que ya recibe tratamiento y que actualmente se encuentra estable. La situación que vivió, no obstante, fue suficiente para hacerla reflexionar sobre la muerte y sobre las decisiones que preferiría dejar resueltas.

En medio de esta etapa, la cantante también realizó un viaje a Europa en compañía de su hija. Mientras tanto, aseguró que no vive pensando constantemente en lo que podría pasar y que ha encontrado tranquilidad al encomendarse a Dios.

No tengo miedo, me encomiendo a Dios, expresó durante la conversación.

Toñita quiere un funeral con bromas y ya decidió quién recibirá su herencia

Si algo dejó claro la llamada "Negra de Oro" es que incluso en su despedida quiere conservar su personalidad. Durante la entrevista, contó que le gustaría colocar una fotografía en tercera dimensión en la que aparezca haciendo una seña obscena para sorprender a quienes se acerquen.

Pero eso no sería todo. También quiere poner una grabadora dentro de su ataúd para que, durante la noche, se escuche una voz que diga: "¿Quién eres tú?". La idea provocó risas durante la plática y mostró cómo la intérprete imagina una despedida muy alejada de lo solemne.

Si algo dejó claro la llamada "Negra de Oro" es que incluso en su despedida quiere conservar su personalidad. Tiktok:tonitamusic

Además, Toñita ya tiene claro quién recibirá sus pertenencias cuando muera. Aunque reconoció que todavía no cuenta con un testamento legal, aseguró que su hija será la heredera de sus bienes.

La joven, sin embargo, no estaría enterada de todas las preocupaciones de salud de su madre. Según explicó la cantante, intentó hablar con ella sobre el tema, pero su hija no quiso conversar al respecto.

Toñita también mencionó que le dejará su teléfono a Güicho, su relacionista público, para que pueda recuperar la información que contiene.

Mis pertenencias que no son muchas, (son para) mi hija, mi teléfono se lo voy a dejar a Güicho, mi RP para que saque toda la información, ahorita me río pero ya sufrí a solas…, compartió.

Por ahora, la cantante asegura que está estable y sigue su tratamiento. Sus declaraciones dejaron ver que, aunque ha pensado en su funeral y en cómo repartir sus bienes, intenta afrontar esta etapa con fe y sin perder el sentido del humor.