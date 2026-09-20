Erasmo Catarino toma su primera clase de natación con Toñita y Raúl Sandoval... y casi se les 'va'

Erasmo Catarino vivió momentos de angustia durante una estancia en Cancún después de tener dificultades para mantenerse a flote, por lo que sus amigos y excompañeros de La Academia, Toñita y Raúl Sandoval, tuvieron que intervenir para ayudarlo a salir del agua.

El incidente fue dado a conocer por el periodista Ernesto Buitrón, quien publicó imágenes en las que se observa a los tres cantantes durante su visita a Quintana Roo. Según su reporte, Erasmo no sabe nadar y llegó a encontrarse en riesgo de ahogarse antes de recibir ayuda.

“Erasmo Catarino no sabe nadar y sí estuvo en riesgo de ahogarse en Cancún. Toñita lo tuvo que sacar con ayuda de Raúl Sandoval”, escribió Buitrón al compartir las fotografías del momento.

¿Qué le pasó a Erasmo Catarino en Cancún?

Erasmo se encontraba en Quintana Roo junto con Toñita y Raúl Sandoval después de participar en una presentación relacionada con las celebraciones de la Independencia de México en Isla Mujeres.

Durante los días posteriores, los tres aprovecharon para convivir y hablar de proyectos musicales en común. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que terminó con Erasmo necesitando ayuda para salir del agua.

¿Cómo se encuentra Erasmo Catarino?

El cantante se encuentra fuera de peligro y no se ha informado que necesitara hospitalización o atención médica posterior al incidente.

Después del susto, Erasmo continuó activo en redes sociales e incluso compartió algunas de las imágenes difundidas sobre lo ocurrido, aunque no ha relatado personalmente cómo vivió el momento.

Los reportes disponibles indican que la situación fue controlada rápidamente gracias a la intervención de Toñita y Raúl Sandoval, quienes lo ayudaron a recuperar estabilidad y salir del agua.

Raúl Sandoval y Toñita ayudaron a Erasmo

Las fotografías difundidas muestran a Raúl Sandoval y Toñita sosteniendo a Erasmo mientras lo auxilian, una escena que rápidamente llamó la atención entre los seguidores de los tres exintegrantes de La Academia.

Buitrón describió a Raúl como quien acudió en ayuda del cantante con el apoyo de Toñita, aunque ambos aparecen involucrados en el auxilio.

Los artistas mantienen una amistad desde hace años pese a haber formado parte de generaciones diferentes del reality de TV Azteca. Toñita y Raúl pertenecieron a la primera generación, estrenada en 2002, mientras que Erasmo compitió tres años después.

Su estancia en Quintana Roo también estuvo relacionada con un nuevo proyecto musical. Durante una entrevista, Erasmo adelantó que prepara junto a ellos el lanzamiento de Desaires, canción que esperan llevar próximamente a plataformas digitales.

¿Quién es Erasmo Catarino?

Erasmo Catarino alcanzó fama nacional en 2005 al participar en la cuarta generación de La Academia, edición en la que compartió competencia con Yuridia, Cynthia Rodríguez, Jolette, Adrián Varela y otros alumnos.

El cantante originario de Xalpatláhuac, Guerrero, terminó convirtiéndose en el ganador de aquella temporada y posteriormente desarrolló una carrera enfocada principalmente en música ranchera, regional mexicana y banda.

Entre las canciones relacionadas con su paso por el programa se encuentra “La Manzanita”, una de las interpretaciones que ayudaron a consolidar su popularidad entre el público del reality.