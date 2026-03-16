Muere Matt Clark, actor de Volver al Futuro, a los 89 años

El actor estadunidense Matt Clark, más conocido por su papel en Back to the Future, falleció a los 89 años. El deceso ocurrió en su residencia ubicada en la ciudad de Austin, en Texas. La información fue confirmada mediante un comunicado emitido por sus familiares.

De acuerdo con el reporte oficial de la familia, la causa de la muerte está relacionada con complicaciones médicas. Estos problemas de salud surgieron tras una intervención quirúrgica en la espalda a la que el actor fue sometido recientemente. Clark llevó el periodo postoperatorio en su hogar.

¿Quién fue Matt Clark?

La trayectoria de Clark abarcó varias décadas de trabajo continuo en la industria audiovisual de Estados Unidos. Su filmografía incluye participaciones tanto en producciones cinematográficas como en proyectos para la televisión. Durante su carrera, el actor fue seleccionado para interpretar personajes de reparto en diversos géneros narrativos.

Uno de sus trabajos documentados de mayor difusión fue en la película Regreso al futuro III. En esta cinta, estrenada en el año 1990 bajo la dirección de Robert Zemeckis, Clark interpretó el papel del cantinero del pueblo. La trama de esta producción se desarrolla en el contexto del viejo oeste estadounidense.

En el ámbito de las series de televisión, Clark formó parte del elenco de la comedia de situación Grace Under Fire. Este programa fue transmitido por la cadena ABC durante la década de 1990. Su participación en la televisión también abarcó apariciones en series de formato dramático y de acción.

Matt Clark Especial

Los registros televisivos de Clark incluyen créditos en programas emitidos en las décadas de 1960, 1970 y 1980. El actor participó en episodios de producciones occidentales como Bonanza. También sumó apariciones en la serie de artes marciales Kung Fu y en el drama televisivo de horario estelar Dinastía.

Dentro de la industria cinematográfica, Clark fue contratado frecuentemente para largometrajes del género wéstern. Los registros de producción indican que el actor compartió escenas con figuras del cine de acción y del oeste. Entre los nombres mencionados en su historial laboral destacan los actores Clint Eastwood y John Wayne.

En la década de 1980, el actor participó en la película Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Este largometraje de ciencia ficción y acción se estrenó en los cines en el año 1984. Con el paso de los años, la cinta desarrolló una base de seguidores en el formato de video casero.

Familia envía comunicado sobre la muerte del actor

El comunicado de la familia incluyó detalles sobre la perspectiva laboral del actor. El documento señala que Clark mantenía un enfoque estrictamente profesional hacia la actuación. Los familiares indicaron que el intérprete no mostraba interés por los aspectos relacionados con la fama o la exposición mediática derivada de su trabajo.

El texto difundido por su entorno cercano añade que Clark valoraba la colaboración con personas enfocadas en sus familias. El documento concluye afirmando que el actor consideraba su carrera como un hecho afortunado. La declaración finaliza indicando que el intérprete falleció en sus propios términos.