Así se vivió la premier de Spider-Man: Un nuevo día con Tom Holland y Zendaya en CDMX

Tras haber estado en una gira promocional en Europa, donde pisaron ciudades como Roma, Ámsterdam y Madrid, Tom Holland y Zendaya llegaron este lunes a la Ciudad de México para promocionar Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta entrega fílmica de este superhéroe que desde hace diez años es interpretado por el actor británico de 29 años.

Poco importaron las horas de espera o resguardarse de la lluvia torrencial de la tarde, pues los cerca de mil fans que se dieron cita tanto dentro como fuera de Parque Aztlán dejaron de lado el cansancio provocado por la espera cuando el director del filme y la dupla actoral arribaron al lugar —rodeados de un equipo de seguridad— y comenzaron a atender a los fans, ya fuera tomándose selfies, firmando posters, funkos o cuadros hechos a mano.

Entre gritos de "Tom, hermano, ya eres mexicano" o "Zendaya, hermana, ya eres mexicana", la pareja fue testigo de ese cariño que caracteriza al público nacional.

"Sólo quiero decir desde el fondo de nuestros corazones que significa absolutamente todo atravesar el mundo y compartir estas películas con ustedes. La razón por la que las hacemos es justamente para poder ser testigos de momentos como éste. Mientras más y más crece nuestra comunidad, amamos hacer más y más películas. Nuestra pasión es enorme, así que gracias por recibirnos con tanta amabilidad. Les amamos, México, y de nuevo muchas gracias", comentó Tom Holland desde una especie de puente colocado debajo de la rueda de la fortuna, luego de haber recorrido durante 40 minutos la alfombra del evento.

Destin Daniel Cretton dirigió a Zendaya y Tom Holland en la cuarta parte de Spidey en el Universo de Sony Pictures ALEJANDRO AGUILAR

Durante su paso por la alfombra, Zendaya, quien usó para la ocasión un vestido negro con encaje, habló de por qué considera que Spider-Man es importante para el público mexicano.

"Creo que lo que hace tan especial a Peter Parker es lo humano que es; de hecho, podría ser cualquiera de nosotros: nuestro hermano, nuestro mejor amigo o nuestro primo. Creo que todo el mundo necesita a un Peter Parker en su vida y hay algo en su normalidad que realmente hace que conectemos con él", comentó la actriz de 29 años.

Durante el trayecto de los actores, por la pantalla central colocada debajo de la rueda de la fortuna —la cual se mantuvo iluminada de rojo, como el traje del superhéroe—, se veía cómo Zendaya mandaba besos a los fans que gritaban su nombre, mientras que Tom Holland leía letreros que en inglés decían: "Tom Holland, you are my favorite person in the world" ("Tom Holland, eres mi persona favorita en el mundo") o "I love you, Tom Holland".

Casi en la recta final de su recorrido, el director Destin Daniel Cretton, Tom Holland y Zendaya subieron al estrado principal del lugar, debajo de la rueda de la fortuna, para hablar de las secuencias de acción del filme.

"El propósito de hacer películas es lograr algo inesperado. Se trata de dar la bienvenida al público para que forme parte de una comunidad, que vea algo que no se espera, que se sienta desafiado, que se deje llevar y pueda escapar del mundo real para disfrutar de este universo increíble que es el UCM.

"Por eso, cuando veo esta película, una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que, a diferencia de cualquier otra que hayamos hecho antes, se siente muy fresca y única. La carga emotiva está a otro nivel y de más está decir que la acción es simplemente fuera de este mundo", comentó Holland, a quien también se le podrá ver en La Odisea junto a su pareja, Zendaya.

Con respecto al grito de "Zendaya, hermana, ya eres mexicana", el cual le explicaron en inglés, la también actriz de Duna, quien lucía unos aretes en forma de araña, comentó: "Es un honor, muchas gracias", mientras que Tom dijo: "Esto es increíble".

Tras despedirse de los fans que estaban al interior de Parque Aztlán, la pareja y el director se movieron hacia la parte trasera del estrado para salir a saludar a la gente que no tuvo acceso al evento y que estaba en la calle (Avenida de los Compositores), esperando pacientemente tras unas vallas metálicas desde temprana hora.

Spider-Man: Un nuevo día llegará a la cartelera este 29 de julio en salas de cine. Cabe destacar que dentro de los invitados especiales que pasaron por la alfombra roja estuvo el actor de doblaje Emilio Treviño, quien es la voz en español de Miles Morales en las películas animadas del multiverso arácnido.