Tom Holland visitará CDMX por 'Spiderman: Un Nuevo Día'; fan event ya tiene fecha

¡La espera terminó para los fans mexicanos de Spider-Man! Tom Holland visitará la Ciudad de México como parte de la gira promocional de Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva película del héroe arácnido que llegará a cines mexicanos el próximo 29 de julio de 2026.

La visita forma parte del Spidey World Tour, campaña internacional con la que Sony Pictures y Marvel Studios promocionan el regreso de Holland como Peter Parker.

De acuerdo con el material promocional compartido para México, el fan event se realizará el lunes 20 de julio en la Ciudad de México.

¿Cuándo será el fan event de Spider-Man en CDMX?

Por ahora, el material promocional no detalla el recinto, horarios de acceso ni dinámica para conseguir lugares; sin embargo, invita a los fans a mantenerse atentos al sitio Spidey Tracker, la plataforma oficial de la campaña donde se han compartido pistas y actualizaciones relacionadas con la gira mundial.

El anuncio llega acompañado de una imagen promocional con el traje de Spider-Man y la frase:

“La esperada visita ya tiene fecha”

El regreso de Spiderman Especial

Tom Holland regresa como Spider-Man

Tom Holland volverá a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Un Nuevo Día, una de las películas más esperadas del año dentro del universo Marvel.

La cinta marcará una nueva etapa para el personaje después de los eventos de Spider-Man: No Way Home, película que dejó a Peter Parker en una situación completamente distinta: solo, sin que sus seres queridos recuerden quién es y con la responsabilidad de seguir siendo Spider-Man sin el respaldo de su vida anterior.

Por eso, el título Un Nuevo Día ha despertado teorías entre los fans, quienes esperan una historia más centrada en el reinicio emocional y personal de Peter.

¿Zendaya también vendrá a México?

La expectativa también está puesta en Zendaya, quien interpreta a MJ en la saga protagonizada por Tom Holland.

Spiderman Especial

De acuerdo con la información que ha circulado sobre la gira promocional, la visita a México formaría parte de una parada del elenco de Spider-Man: Un Nuevo Día. Sin embargo, los detalles completos de los invitados, horarios y dinámica del evento deberán confirmarse oficialmente conforme se acerque la fecha.

La posible presencia de Zendaya ha generado emoción entre los fans, especialmente porque su personaje quedó en un punto clave al final de No Way Home, sin recordar su historia con Peter Parker.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día en México?

Spider-Man: Un Nuevo Día se estrenará en México el 29 de julio de 2026.

La película llegará a salas nacionales antes del estreno en Estados Unidos, programado para el 31 de julio. Esto convierte a México en uno de los primeros mercados donde los fans podrán ver la nueva aventura de Peter Parker.

El estreno también llega en medio de una fuerte campaña global que incluye el Spidey Tracker, una herramienta digital pensada para que los fans sigan “avistamientos” de Spider-Man, accedan a contenido promocional y conozcan eventos vinculados con la película.

¿Qué es Spidey Tracker?

Spidey Tracker es una plataforma promocional creada para acompañar el lanzamiento de Spider-Man: Un Nuevo Día.

En el sitio, los fans pueden explorar un mapa con avistamientos de Spider-Man en distintas partes del mundo, ver contenido especial y seguir pistas relacionadas con la campaña internacional de la película.

Spiderman Especial

La parada de México forma parte de esa estrategia global, que busca convertir el estreno en una experiencia más amplia que una simple llegada a salas.

bgpa