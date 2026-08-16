Ariana Grande invita a Cynthia Erivo al escenario durante su concierto en Londres

Ariana Grande protagonizó uno de los momentos más especiales de su presentación en Londres al compartir el escenario con Cynthia Erivo, su compañera de reparto en Wicked. La aparición ocurrió durante el concierto del 16 de agosto en el O2 Arena, como parte de la gira Eternal Sunshine Tour.

La reunión de ambas artistas emocionó al público, especialmente porque volvieron a interpretar juntas algunas de las canciones más representativas de su etapa en la exitosa adaptación musical.

Foto: Captura de video Instagram arianatodaynet

¿Por qué Cynthia Erivo apareció en el concierto de Ariana Grande?

Durante la segunda presentación de Ariana Grande en Reino Unido, la cantante invitó a Cynthia Erivo a subir al escenario para acompañarla frente a sus seguidores.

Las dos intérpretes unieron sus voces para cantar “For Good” y “Happy Days”, en una presentación que rápidamente llamó la atención de los asistentes y de los seguidores de ambas artistas.

La amistad y relación profesional entre Grande y Erivo se fortaleció a partir de su participación en Wicked, donde interpretaron a dos de los personajes principales de la historia.

Foto: Captura de video Instagram arianatodaynet

Grande dio vida a Glinda, mientras que Erivo interpretó a Elphaba, formando una de las duplas centrales de las películas dirigidas por Jon M. Chu.

Ambas retomaron sus respectivos personajes en Wicked: For Good, continuación de la primera cinta. Tras el estreno de la primera película, las dos recibieron nominaciones al Óscar por sus interpretaciones.

Ariana Grande brings out Cynthia Erivo to perform ‘For Good’ at her Eternal Sunshine tour in London. pic.twitter.com/rTQs352ruE — Pop Base (@PopBase) August 16, 2026

¿En qué etapa se encuentra la gira de Ariana Grande?

La presentación con Cynthia Erivo forma parte de Eternal Sunshine Tour, recorrido internacional que lleva el mismo nombre que el séptimo álbum de estudio de Grande.

La cantante continuará con sus presentaciones en Londres, donde tiene programados 10 conciertos en el O2 Arena. La gira está prevista para concluir el 1 de septiembre.

¿Qué hará Ariana Grande después de terminar su gira?

Una vez que finalice el recorrido, Ariana Grande planea disminuir temporalmente sus apariciones públicas y tomarse un periodo de descanso.

A principios de agosto, un representante de la cantante explicó a People que Grande espera cerrar la gira en buenas condiciones y posteriormente alejarse por un tiempo de sus actividades profesionales y de la exposición pública.

Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que han dado lugar a un escrutinio público constante e interminable", declaró el representante de Grande a la revista People a principios de agosto.

Foto: Instagram Ariana Grande

En medio de los acontecimientos recientes en su vida personal y profesional, también se dio a conocer que Grande abandonó su participación en la reposición de Sunday in the Park With George, musical de Stephen Sondheim que llegará al West End.

La cantante tenía contemplado protagonizar la producción junto a Jonathan Bailey, quien también formó parte del elenco de Wicked.

¿Por qué Ariana Grande ha estado bajo tanta atención pública?

Durante los últimos años, la cantante ha enfrentado una intensa exposición mediática, especialmente a raíz de sus constantes actividades promocionales.

Su apariencia física se ha convertido en un tema recurrente de conversación en internet, generando numerosos comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

A esta atención se sumó el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, estrenado el 31 de julio. El videoclip de la canción principal fue publicado el mismo día y volvió a generar comentarios relacionados con la imagen de la artista.

Mientras tanto, la aparición de Cynthia Erivo en el escenario del O2 Arena permitió a Grande compartir nuevamente un momento musical con una de sus compañeras más cercanas de la saga Wicked, antes de concluir su actual gira.