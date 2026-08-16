El elenco de The Beatles recrea la icónica portada de ‘Abbey Road’ para sus biopics | VIDEO

El elenco de The Beatles recrea la icónica portada de “Abbey Road” para sus biopics en el cine. El cruce de los Fab Four hecho en 1969 para ilustrar la portada de su penúltimo álbum de estudio se convirtió, con el paso de las décadas, en una auténtica meca de peregrinación para melómanos de todos los rincones del planeta.

Y ahora, dicho momento quedará plasmado en el cine gracias al proyecto cinematográfico que actualmente se está grabando en distintas ciudades europeas.

La estampa de los cuatro muchachos de Liverpool cruzando en fila india el célebre paso de peatones frente a los estudios de grabación en Londres forma parte de los últimos momentos de rodaje de las películas dirigidas por Sam Mendes.

Vestidos con la caracterización completa de la época para revivir, encuadre por encuadre y paso a paso, la escena inmortalizada por el fotógrafo Iain Macmillan.

Actores de The Beatles recrea la portada de ‘Abbey Road’ X @BeatlesBiopics

El elenco de The Beatles graba la portada de ‘Abbey Road’

La recreación de la portada de “Abbey Road” no fue en otro lugar más que en el mismo sitio donde ocurrió la magia hace 57 años.

Tanto turistas, paparazzis y transeúntes habituales vieron cuando el tramo de la emblemática calle fue acordonado temporalmente para permitir que la producción cinematográfica de las biopics de The Beatles montara sus equipos de grabación y se grabara la icónica escena.

El espacio se transformó por unos instantes en una ventana directa hacia finales de los años sesenta. Los cuatro jóvenes actores que interpretan los roles de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se abrieron paso en el sitio exacto donde los músicos reales plasmaron su portada.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan caminaron el cruce de Abbey Road con la vestimenta adecuada, el peinado característico de cada integrante, una inclinación exacta de las zancadas y hasta la postura corporal de cada intérprete (incluyendo la parte descalza en pleno rayo de sol).

El equipo de dirección coreográfica trabajó para calcar la fotografía original. La imagen resultante logró una fidelidad que se espera ver en pantalla, para lograr el efecto de que el tiempo parece haberse detenido.

Recientemente, Paul McCartney y Ringo Starr, los únicos miembros de la banda de Liverpool que siguen presentes, protagonizaron un video donde recreaban dicha portada del álbum.

Aunque causó furor entre los beatlemaniacos, la historia real de dicho encuentro es que se trató de un contenido hecho con inteligencia artificial.

Paul McCartney y Ringo Starr IA

¿Cuándo se estrenan las biopics de The Beatles?

Aún sin fecha de estreno oficial, se espera que las cuatro biopics de The Beatles lleguen al cine el próximo abril de 2028, de manera simultánea, en un evento que unirá distintas generaciones en las salas.

Cada uno de los filmes estará contado de manera transversal desde la perspectiva única y personal de uno de los miembros de la agrupación, ofreciendo un prisma narrativo cuádruple de los mismos acontecimientos históricos.

Los protagonistas que encabezan los proyectos son Paul Mescal(Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr), Joseph Quinn (George Harrison) y Harris Dickinson (John Lennon). La tetralogía está dirigida por Sam Mendes y cuenta con todo el apoyo de los miembros originales de la banda y su familia.

La producción tiene luz verde para utilizar los masters originales y recrear las sesiones de grabación históricas con una fidelidad absoluta.