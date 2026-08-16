¿Elizabeth Olsen ya es mamá? Captan a la actriz con un bebé junto a Robbie Arnett

La vida personal de Elizabeth Olsen vuelve a ocupar los reflectores luego de que la actriz fuera vista en Los Ángeles junto a su esposo, Robbie Arnett, mientras llevaba a un bebé en un portabebés. La aparición ocurre semanas después de que trascendiera que la protagonista de WandaVision estaba esperando a su primer hijo.

Aunque la pareja se ha caracterizado por mantener su relación lejos de los reflectores, las recientes imágenes apuntan a un importante cambio en su vida familiar.

Foto: X @cinemaclt

¿Elizabeth Olsen ya dio la bienvenida a su primer hijo?

En junio se dio a conocer que la actriz estaba embarazada y, durante el último fin de semana, fue fotografiada paseando por Los Ángeles junto a Robbie Arnett. Durante la caminata, Olsen llevaba un portabebés blanco sujeto al pecho, en el que se encontraba un bebé.

La actriz optó por un atuendo blanco y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. El pequeño también estaba cubierto de los rayos solares, mientras Olsen sostenía un segundo sombrero verde de gran tamaño sobre el portabebés.

Una semana antes, Olsen había sido vista recorriendo el sur de California con una blusa amarilla y pantalones a rayas. En aquella ocasión, ya no era visible la barriga que había mostrado durante su embarazo, lo que comenzó a generar especulaciones sobre la posibilidad de que el nacimiento ya hubiera ocurrido.

La actriz no ha realizado un anuncio público sobre la llegada de su bebé, algo que coincide con la manera en que ella y Robbie han manejado su vida privada durante los últimos años.

Foto: X @cinemaclt

¿Por qué Elizabeth Olsen mantuvo su embarazo en privado?

Elizabeth Olsen y Robbie Arnett han procurado mantener los detalles de su relación alejados de la atención pública. De hecho, la pareja tampoco confirmó oficialmente que estuviera esperando un bebé, por lo que fueron las apariciones públicas de la actriz las que permitieron conocer los cambios propios de su embarazo.

La discreción ha sido una constante en su relación, por lo que la reciente aparición con el bebé también ha llamado la atención entre sus seguidores.

¿Elizabeth Olsen ya había hablado sobre convertirse en mamá?

Años antes de convertirse en madre, la actriz ya había reflexionado públicamente sobre el momento en que tendría un hijo. En declaraciones realizadas a SiriusXM en 2021, habló sobre sus dudas respecto a cuándo llegaría esa etapa de su vida.

¿En qué momento quedaré embarazada? ¿En qué momento tendré mi primer bebé? ¿Eso será dentro de cinco años? Porque entonces solo tendré este margen de tiempo".

Ese mismo año, Olsen también contó que había conversado con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre cuándo sería conveniente comenzar a pensar en tener un hijo.

De acuerdo con lo que declaró a la revista OK!, el ejecutivo le habría respondido con una postura que le permitió tomar sus propias decisiones personales:

Tú vive tu vida y nosotros nos adaptaremos a ella".

Foto: Instagram lizzieolsennow

¿Cuándo comenzaron su historia de amor Elizabeth Olsen y Robbie Arnett?

La pareja se conoció en México en 2017 y posteriormente llevó su relación a un nivel más formal. En julio de 2019, PEOPLE informó que ambos estaban comprometidos.

Más adelante, Olsen se refirió a Arnett como su "marido" durante una entrevista con Variety en 2021, aunque ambos han mantenido en privado los detalles sobre su boda.

Antes de convertirse en madre, la actriz también dejó clara su postura respecto a la posibilidad de que sus futuros hijos incursionaran en la actuación.

Al hablar sobre sus hermanas mayores, Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes comenzaron su trayectoria artística desde niñas, Elizabeth señaló que no estaría de acuerdo con que su propio hijo siguiera ese camino.

Foto: Instagram lizzieolsennow

La actriz explicó al periódico The Times que su postura no era una crítica hacia la experiencia de sus hermanas, sino una preocupación relacionada con las circunstancias que enfrentan los niños actualmente.

Ser joven hoy en día ya es muy complicado. Si además se agrava por ser actor infantil y luego por las redes sociales, creo que es demasiado para el desarrollo de un niño... Creo que mis hermanas están siguiendo un camino totalmente diferente al del actor infantil promedio".

Con esta nueva etapa, Elizabeth Olsen y Robbie Arnett mantienen la misma discreción que ha acompañado su relación, mientras las imágenes de la actriz con el bebé han despertado el interés de sus seguidores.