VIDEO: ¿Messi deja a la Selección de Argentina? El astro se une a Spider-Man

La imagen de Lionel Messi en el mundo, más allá del futbol, se ha fortalecido con más fortaleza desde su presencia en la MLS haciéndose aún más popular en Estados Unidos y ahora, en un momento mundialista, su fama ha irrumpido de forma sorpresiva en la industria cinematográfica de Hollywood al convertirse en compañero de Spider-Man.

A través de un video difundido por Sony en sus redes sociales, el capitán de la Selección Argentina es el protagonista de la más reciente campaña publicitaria de para promocionar la película Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), en una corta aparición junto al actor británico Tom Holland, quien da vida al arácnido.

Holland —en su papel de Peter Parker— se encuentra con el futbolista en un establecimiento de Nueva York donde Peter Parker reacciona con asombro al darse cuenta que tiene frente a él al capitán de la última selección campeona del mundo.

Parker le pregunta a Messi cómo llegó ahí, a lo que el astro argentino responde con una situación cómica dando a entender que está siguiendo a Spider-Man, es en ese momento cuando el famoso fotógrafo del medio “Frontline” se transforma en Spider-Man y cuestiona a Lionel Messi si tiene miedo a las alturas. Una escena posterior, ambos aparecen columpiándose por los edificios de Nueva York.

Todo el diálogo se realiza en inglés y en español dado que se sabe Messi no domina el inglés, sin embargo, esto le permite tener un mayor alcance.

La campaña se volvió tendencia inmediata en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron la inusual faceta actoral del deportista y el uso de efectos digitales en las escenas de acción.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un nuevo día en México?

La producción cinematográfica, dirigida por Destin Daniel Cretton y que marca el retorno de Tom Holland a la franquicia tras los eventos de No Way Home, llegará a las salas de cine de América Latina el 29 de julio de 2026.

El lanzamiento en la región ocurrirá de forma anticipada al estreno global programado para los Estados Unidos un día después.

¿Cuándo juega Argentina los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026?

La Selección Argentina, comandada por Lionel Messi, se encuentra disputando la fase de eliminación directa del certamen continental. El representativo de la Albiceleste afrontará su compromiso correspondiente a la ronda de los dieciseisavos de final este viernes 3 de julio de 2026, ante Cabo Verde.