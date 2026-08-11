TODO lo que necesitas saber de la película de terror El Final de la Calle Oak

El Final de la Calle Oak está por llegar a los cines con una historia que mezcla terror, ciencia ficción y dinosaurios.

La película está protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor y sigue a una familia cuyo vecindario termina, sin explicación aparente, en un lugar completamente desconocido.

La cinta está escrita y dirigida por David Robert Mitchell, conocido por Está detrás de ti, y llegará a los cines de México el 13 de agosto de 2026. Además, cuenta con J. J. Abrams entre sus productores.

Pero, ¿qué pasa exactamente en la película? ¿Qué tienen que ver los dinosaurios con la historia? Aquí te contamos lo que debes saber de El Final de la Calle Oak antes de su estreno.

Anne Hathaway protagoniza El Final de la Calle Oak, la nueva película de terror y ciencia ficción. X @asturscore

¿De qué trata El Final de la Calle Oak?

La historia sigue a la familia Platt, que vive en un tranquilo vecindario de los suburbios hasta que un extraño evento cambia su vida de un momento a otro.

La calle Oak desaparece del lugar en el que estaba y termina en un sitio desconocido. El fenómeno no solo afecta a la familia, pues las casas, los vecinos y parte de la calle son transportados junto con ellos.

Sin saber qué ocurrió ni dónde se encuentran, los Platt comienzan a explorar su nuevo entorno. Ahí descubren que regresar a casa no será su única preocupación.

El lugar está habitado por criaturas prehistóricas, incluidos dinosaurios que representan una amenaza para los habitantes del vecindario. Mientras buscan respuestas, la familia tendrá que mantenerse unida para sobrevivir.

La gran pregunta detrás de la historia será descubrir qué provocó el fenómeno y dónde terminó realmente la calle Oak.

El Final de la Calle Oak llegará a los cines de México el 13 de agosto de 2026. IMDb

¿Terror y dinosaurios forman parte de la historia?

Los dinosaurios de El Final de la Calle Oak son uno de los elementos que más han llamado la atención desde que comenzaron a circular los primeros avances de la película.

Pero la cinta no plantea una historia similar a Jurassic Park, donde los personajes llegan a un sitio construido alrededor de estas criaturas. Aquí ocurre lo contrario, pues los dinosaurios aparecen después de que un vecindario completo es llevado hasta un lugar que sus habitantes no conocen.

Los avances también muestran diferentes tipos de criaturas, incluidos dinosaurios con plumas, además de encuentros en los que la familia tiene que esconderse o escapar.

Y aunque hay aventura y ciencia ficción, las primeras personas que pudieron verla adelantan que el terror tiene bastante presencia, especialmente cuando los personajes comienzan a encontrarse con las criaturas.

Anne Hathaway y Ewan McGregor encabezan el reparto de El Final de la Calle Oak. Cinepolis

¿Quién es el director de El Final de la Calle Oak?

Uno de los datos que vale la pena tener en cuenta antes de ver El Final de la Calle Oak es quién está detrás de la cámara.

La película fue escrita y dirigida por David Robert Mitchell, responsable de Está detrás de ti (It Follows), cinta de terror estrenada en 2014 que se convirtió en uno de sus trabajos más conocidos.

Aquella película seguía a una joven perseguida por una entidad que podía tomar diferentes apariencias y que avanzaba constantemente hacia ella.

Ahora Mitchell cambia esa amenaza por un escenario mucho más grande. En lugar de seguir a un pequeño grupo perseguido por una presencia, coloca a todo un vecindario en un lugar desconocido y rodeado de peligros.

También participa J. J. Abrams, aunque en este caso no como director. El creador de Lost y cineasta detrás de títulos como Star Wars: El despertar de la Fuerza aparece entre los productores de la película.

Los dinosaurios serán una de las principales amenazas en El Final de la Calle Oak. Captura de Pantalla

¿Quiénes aparecen en El Final de la Calle Oak?

Anne Hathaway y Ewan McGregor encabezan el reparto de El Final de la Calle Oak como integrantes de la familia Platt.

Hathaway interpreta a Denise Platt, uno de los personajes principales de la historia. La actriz llega al proyecto después de una buena racha en 2026 con películas como El diablo viste a la moda y La Odisea.

Por su parte, McGregor cuenta con una amplia trayectoria en cine y televisión, con personajes como Obi-Wan Kenobi en Star Wars y trabajos en películas como Trainspotting y Moulin Rouge!.

El elenco también incluye a Maisy Stella, protagonista de Mi vida a los 17, y Christian Convery, conocido por interpretar a Gus en la serie Sweet Tooth.

La familia es una parte importante de la película, ya que el conflicto no se limita a escapar de los dinosaurios. Los personajes también tendrán que lidiar con sus propios problemas mientras buscan una forma de sobrevivir y entender qué sucedió.

El Final de la Calle Oak mezcla terror, ciencia ficción y criaturas prehistóricas. Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena El Final de la Calle Oak en México?

El Final de la Calle Oak se estrena en México el jueves 13 de agosto de 2026 y podrá verse exclusivamente en cines durante su lanzamiento.

La película tendrá una duración de aproximadamente 100 minutos y cuenta con clasificación B en México.