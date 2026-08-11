Fenaza 2026: cartel, fechas, precios y artistas que tendrán conciertos GRATIS

La Fenaza 2026 reunirá a exponentes del regional mexicano, pop, rock, banda y música clásica durante los 17 días que durará la celebración. Del 4 al 20 de septiembre, el público podrá disfrutar las presentaciones de Julión Álvarez, Belinda, Carlos Rivera, Edén Muñoz, Julieta Venegas, Il Divo y muchos artistas más.

La Feria Nacional de Zacatecas contará con conciertos en dos escenarios principales: el Lienzo Charro Antonio Aguilar y el Teatro del Pueblo Multiforo. Para ingresar a los espectáculos del primer recinto será necesario comprar un boleto independiente, mientras que las presentaciones del segundo son gratuitas y estarán incluidas con la entrada general a la feria.

Foto: Instagram belindapop

¿Qué artistas estarán en la Fenaza 2026?

A lo largo de la celebración habrá propuestas musicales para diferentes gustos. Moenia abrirá las actividades del Teatro del Pueblo, mientras que Il Divo será el encargado de presentarse el último día de la feria.

Entre los nombres más esperados del programa gratuito, es decir, que no requieren la compra de un boleto adicional, aparecen Belinda, Carlos Rivera, Julieta Venegas, Lasso, La Arrolladora Banda Limón, Aleks Syntek, DLD, Óscar Maydon y Mago de Oz.

Por otra parte, Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz ofrecerán conciertos con costo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar.

IG

Conciertos con boleto en el Lienzo Charro de la Fenaza 2026

El programa de este recinto comenzará el 4 de septiembre, el mismo día que arrancarán oficialmente las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas. Los boletos ya se encuentran disponibles en línea y sus precios cambian dependiendo del artista y la zona seleccionada.

Julión Álvarez: fecha y precios de los boletos

Julión Álvarez inaugurará los conciertos del Lienzo Charro Antonio Aguilar el viernes 4 de septiembre. El intérprete contará con seis tipos de localidades, cuyos precios van de los 896 a los 6 mil 160 pesos.

Los costos para su presentación son:

General: 896 pesos

Preferente: 2 mil 16 pesos

Palco: 2 mil 800 pesos

Experiencia: 3 mil 920 pesos

Oro: 5 mil 40 pesos

Diamante: 6 mil 160 pesos

Remmy Valenzuela: fecha y precios de los boletos

Remmy Valenzuela llegará al escenario el domingo 6 de septiembre. De los tres espectáculos anunciados para el Lienzo Charro, este es el que ofrece el acceso general más económico, con un precio inicial de 672 pesos.

Estos son los precios para ver al cantante:

General: 672 pesos

Preferente: mil 680 pesos

Experiencia: 2 mil 240 pesos

Palco: 2 mil 800 pesos

Oro: 3 mil 336 pesos

Diamante: 4 mil 256 pesos

Edén Muñoz: fecha y precios de los boletos

Edén Muñoz completará la cartelera del Lienzo Charro el sábado 12 de septiembre. El precio de la entrada general será de 896 pesos, mientras que la localidad más cercana y costosa alcanzará los 5 mil 600 pesos.

Las entradas están divididas de la siguiente manera:

General: 896 pesos

Preferente: 2 mil 240 pesos

Palco: 2 mil 800 pesos

Experiencia: 3 mil 920 pesos

Oro: 5 mil 40 pesos

Diamante: 5 mil 600 pesos

Eden Muñoz

¿Qué artistas se presentarán gratis en la Fenaza 2026?

Los conciertos del Teatro del Pueblo Multiforo no tendrán un costo, ya que estarán incluidos en el acceso general a la Fenaza 2026. Por ello, los asistentes no necesitarán comprar otro boleto para disfrutar estos espectáculos.

Este escenario se encuentra en una explanada abierta en la que el público observa las actuaciones de pie. En sus alrededores también habrá puestos de alimentos, bebidas y diferentes servicios.

El cartel completo del Teatro del Pueblo es el siguiente:

4 de septiembre: Moenia

5 de septiembre: La Arrolladora Banda Limón

6 de septiembre: Lagos y Lasso

7 de septiembre: Belinda

8 de septiembre: Carlos Rivera

9 de septiembre: Moy Bobadilla

10 de septiembre: Los Horóscopos de Durango

11 de septiembre: Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia y Marco Flores

12 de septiembre: Los Meñiquez de la Casa y Sarita Bebé

13 de septiembre: Aleks Syntek y DLD

14 de septiembre: Óscar Maydon

16 de septiembre: Mago de Oz

17 de septiembre: Banda Corona del Rey

18 de septiembre: Espectra

19 de septiembre: Julieta Venegas

20 de septiembre: Il Divo

Julieta Venegas Especial

Hasta el momento, el programa proporcionado no contempla una presentación musical para el 15 de septiembre en el Teatro del Pueblo. Sin embargo, durante esa noche se realizarán actividades relacionadas con el Grito de Independencia en la zona ferial y en el Centro Histórico de Zacatecas.

¿Qué otras actividades habrá en la Fenaza 2026?

Además de los conciertos, los visitantes encontrarán exposiciones ganaderas, pabellones comerciales y artesanales, juegos mecánicos, espectáculos sobre hielo, funciones de circo y competencias de charrería.

La oferta también incluirá actividades deportivas y muestras gastronómicas. El 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia, mientras que el día 16 continuarán los desfiles y eventos especiales por las fiestas patrias.