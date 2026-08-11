Fenaza 2026: cartel, fechas, precios y artistas que tendrán conciertos GRATIS
Conoce el cartel completo de la Fenaza 2026, las fechas de los conciertos, precios para ver a Julión Álvarez, Edén Muñoz, Belinda, Carlos Rivera, entre otros.
La Fenaza 2026 reunirá a exponentes del regional mexicano, pop, rock, banda y música clásica durante los 17 días que durará la celebración. Del 4 al 20 de septiembre, el público podrá disfrutar las presentaciones de Julión Álvarez, Belinda, Carlos Rivera, Edén Muñoz, Julieta Venegas, Il Divo y muchos artistas más.
La Feria Nacional de Zacatecas contará con conciertos en dos escenarios principales: el Lienzo Charro Antonio Aguilar y el Teatro del Pueblo Multiforo. Para ingresar a los espectáculos del primer recinto será necesario comprar un boleto independiente, mientras que las presentaciones del segundo son gratuitas y estarán incluidas con la entrada general a la feria.
¿Qué artistas estarán en la Fenaza 2026?
A lo largo de la celebración habrá propuestas musicales para diferentes gustos. Moenia abrirá las actividades del Teatro del Pueblo, mientras que Il Divo será el encargado de presentarse el último día de la feria.
Entre los nombres más esperados del programa gratuito, es decir, que no requieren la compra de un boleto adicional, aparecen Belinda, Carlos Rivera, Julieta Venegas, Lasso, La Arrolladora Banda Limón, Aleks Syntek, DLD, Óscar Maydon y Mago de Oz.
Por otra parte, Julión Álvarez, Remmy Valenzuela y Edén Muñoz ofrecerán conciertos con costo en el Lienzo Charro Antonio Aguilar.
Conciertos con boleto en el Lienzo Charro de la Fenaza 2026
El programa de este recinto comenzará el 4 de septiembre, el mismo día que arrancarán oficialmente las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas. Los boletos ya se encuentran disponibles en línea y sus precios cambian dependiendo del artista y la zona seleccionada.
Julión Álvarez: fecha y precios de los boletos
Julión Álvarez inaugurará los conciertos del Lienzo Charro Antonio Aguilar el viernes 4 de septiembre. El intérprete contará con seis tipos de localidades, cuyos precios van de los 896 a los 6 mil 160 pesos.
Los costos para su presentación son:
General: 896 pesos
Preferente: 2 mil 16 pesos
Palco: 2 mil 800 pesos
Experiencia: 3 mil 920 pesos
Oro: 5 mil 40 pesos
Diamante: 6 mil 160 pesos
Remmy Valenzuela: fecha y precios de los boletos
Remmy Valenzuela llegará al escenario el domingo 6 de septiembre. De los tres espectáculos anunciados para el Lienzo Charro, este es el que ofrece el acceso general más económico, con un precio inicial de 672 pesos.
Estos son los precios para ver al cantante:
General: 672 pesos
Preferente: mil 680 pesos
Experiencia: 2 mil 240 pesos
Palco: 2 mil 800 pesos
Oro: 3 mil 336 pesos
Diamante: 4 mil 256 pesos
Edén Muñoz: fecha y precios de los boletos
Edén Muñoz completará la cartelera del Lienzo Charro el sábado 12 de septiembre. El precio de la entrada general será de 896 pesos, mientras que la localidad más cercana y costosa alcanzará los 5 mil 600 pesos.
Las entradas están divididas de la siguiente manera:
General: 896 pesos
Preferente: 2 mil 240 pesos
Palco: 2 mil 800 pesos
Experiencia: 3 mil 920 pesos
Oro: 5 mil 40 pesos
Diamante: 5 mil 600 pesos
¿Qué artistas se presentarán gratis en la Fenaza 2026?
Los conciertos del Teatro del Pueblo Multiforo no tendrán un costo, ya que estarán incluidos en el acceso general a la Fenaza 2026. Por ello, los asistentes no necesitarán comprar otro boleto para disfrutar estos espectáculos.
Este escenario se encuentra en una explanada abierta en la que el público observa las actuaciones de pie. En sus alrededores también habrá puestos de alimentos, bebidas y diferentes servicios.
El cartel completo del Teatro del Pueblo es el siguiente:
4 de septiembre: Moenia
5 de septiembre: La Arrolladora Banda Limón
6 de septiembre: Lagos y Lasso
7 de septiembre: Belinda
8 de septiembre: Carlos Rivera
9 de septiembre: Moy Bobadilla
10 de septiembre: Los Horóscopos de Durango
11 de septiembre: Los Ávila, Los Alegres de Jerez, La Descendencia y Marco Flores
12 de septiembre: Los Meñiquez de la Casa y Sarita Bebé
13 de septiembre: Aleks Syntek y DLD
14 de septiembre: Óscar Maydon
16 de septiembre: Mago de Oz
17 de septiembre: Banda Corona del Rey
18 de septiembre: Espectra
19 de septiembre: Julieta Venegas
20 de septiembre: Il Divo
Hasta el momento, el programa proporcionado no contempla una presentación musical para el 15 de septiembre en el Teatro del Pueblo. Sin embargo, durante esa noche se realizarán actividades relacionadas con el Grito de Independencia en la zona ferial y en el Centro Histórico de Zacatecas.
¿Qué otras actividades habrá en la Fenaza 2026?
Además de los conciertos, los visitantes encontrarán exposiciones ganaderas, pabellones comerciales y artesanales, juegos mecánicos, espectáculos sobre hielo, funciones de circo y competencias de charrería.
La oferta también incluirá actividades deportivas y muestras gastronómicas. El 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia, mientras que el día 16 continuarán los desfiles y eventos especiales por las fiestas patrias.