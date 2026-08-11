Demi Lovato vuelve como Mitchie Torres en Camp Rock 3 después de 16 años

Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie Torres en Camp Rock 3 después de 16 años. Aunque desde hace meses se sabía que la cantante estaba involucrada en la nueva película de Disney como productora ejecutiva, su regreso frente a las cámaras se mantuvo como una sorpresa.

La aparición fue revelada poco antes del estreno de la tercera película, que llegará a Disney Channel el 13 de agosto de 2026 y estará disponible en Disney+ a partir del 14 de agosto.

Lovato no regresará como protagonista. Camp Rock 3 estará centrada en una nueva generación de jóvenes músicos, mientras que Mitchie tendrá una participación especial que servirá para conectar esta historia con las películas que comenzaron en 2008.

Demi Lovato regresa como Mitchie Torres después de 16 años. Grosby Group

¿Cómo aparecerá Demi Lovato en Camp Rock 3?

La participación de Demi Lovato en Camp Rock 3 será un cameo como Mitchie Torres, personaje que interpretó en las dos primeras películas.

Hasta ahora, Disney había confirmado a Lovato como una de las productoras ejecutivas del proyecto, pero no había anunciado que también aparecería en pantalla. La noticia se dio a conocer antes de la premiere de la película, realizada el 10 de agosto en Burbank, California.

La directora Veronica Rodriguez explicó a The Hollywood Reporter que el equipo tuvo que encontrar la manera de incluir a Mitchie sin quitarle protagonismo a los nuevos personajes.

La película incluso aborda directamente esta situación. En una de sus intervenciones, Mitchie deja claro que esta nueva historia no gira alrededor de ella, sino de los jóvenes que ahora llegan a Camp Rock.

Camp Rock 3 contará con una aparición especial de Demi Lovato. X @ddlovato

Los Jonas Brothers también vuelven como Connect 3

Joe, Nick y Kevin Jonas tendrán una participación mucho mayor en Camp Rock 3.

Los tres regresan como los integrantes de Connect 3, la banda que conocimos en las primeras películas. Joe vuelve como Shane Gray, Nick interpreta nuevamente a Nate Gray y Kevin retoma el papel de Jason Gray.

Esta vez, Connect 3 tiene un problema antes de comenzar una importante gira: se queda sin el artista encargado de abrir sus conciertos.

La situación lleva a la banda de regreso a Camp Rock, donde comenzará la búsqueda de un joven músico que pueda ocupar ese lugar.

Los campistas competirán por la oportunidad de salir de gira con Connect 3, mientras comienzan a surgir amistades, diferencias y romances entre los participantes.

También regresa Maria Canals-Barrera como Connie Torres, la madre de Mitchie, otro de los personajes presentes desde la primera película.

Los Jonas Brothers regresan como Connect 3 en la tercera película. Grosby Group

¿Quiénes son los nuevos protagonistas de Camp Rock 3?

Aunque los regresos de Demi Lovato y los Jonas Brothers conectan la película con las entregas anteriores, Camp Rock 3 tendrá nuevos protagonistas.

Liamani Segura, conocida por Descendants: Wicked Wonderland interpreta a Sage, mientras que Malachi Barton, de Zombies 4: Dawn of the Vampires, da vida a Fletch.

Ambos forman parte del grupo de jóvenes que buscará conseguir un lugar en la gira de Connect 3.

El nuevo reparto también incluye a Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, además de Sherry Cola.

Camp Rock 3 se estrena el 14 de agosto en Disney+. Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+?

Camp Rock 3 se estrenará el jueves 13 de agosto de 2026 en Disney Channel, mientras que su lanzamiento internacional en streaming será al día siguiente.

La película estará disponible en Disney+ a partir del viernes 14 de agosto.

La tercera entrega llegará 16 años después de Camp Rock 2: The Final Jam y reunirá nuevamente a Demi Lovato, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas y Maria Canals-Barrera.