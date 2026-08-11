Marcelo Moura de Virus: "La corrupción en Argentina ya no es de un gobierno, es un modo de vida"

Han pasado 40 largos años, y Marcelo Moura sigue cantando Luna de Miel en la Mano, de aquel icónico disco que marcó al rock en español y toda la escena argentina de los años 80, Locura. Irónicamente nunca han podido tocar un solo acorde de ese álbum en uno de los países que más ha consumido su música históricamente México, ni siquiera cuando ya por aquellos años de 1985 ya tenían una gira planeada por Norteamérica, que no pudo concretarse.

“Al año siguiente (1986), teníamos ya diagramado un tour por todo México y por todo Estados Unidos. Muy, muy grande. Teníamos los pasajes, los hoteles, todo definido. Y ahí es donde se enfermó mi hermano Federico. Y bueno, por supuesto, se tuvo que tirar atrás todo y pasamos a vivir un par de años, la verdad, muy duros. Pero bueno, es la vida”, recuerda Marcelo a Excélsior.

Federico, falleció tres años después por un paro cardiorrespiratorio a causa del SIDA. La banda nunca paró, pero fue hasta este año 2026 que finalmente podrán cumplir el anhelo de tocar para el público mexicano.

“Toda la vida quisimos ir a México y por alguna razón el destino nos hizo llegar ahora. Así que estamos muy emocionados, muy motivados. Así que vamos a hacer el show con mucho cariño, con mucho empeño. Y no tengo duda de que van a ver, por supuesto, a los que les guste la música de Virus, van a ver un show divertido, van a ver un show potente, una banda con muy linda energía, que se percibe”, adelanta Marcelo.

Todo sucederá en el marco de los 40 años del lanzamiento de Locura el disco que los consolidó, y en medio también de una toma de consciencia, ya no son aquellos rockeros que irrumpieron en la escena latina de 25 años, sólo Marcelo tiene 66, y el resto del grupo ronda la misma edad.

“Probablemente a los 20 años terminaba un show y me invitaban a una fiesta, me quedaba hasta las 6 de la mañana, después volvía y dormía una hora y me subía a un avión. Ahora, olvídate. Somos gente grande ya y las cosas van cambiando, el cuerpo va pidiendo otras cosas, pero al mismo tiempo vas ganando experiencias, así que lo que no tenés de energía lo sustituyes con experiencia y, por supuesto, disciplina”, sostiene Marcelo.

La banda está celebrando 40 años de su disco Locura. Facebook de Virus

Pero no todo ha cambiado, algo se mantiene, las letras de Federico, y de esos jóvenes que querían divertirse a mediados de esa década tan prolífica para la música, y en el final de la dictadura militar en Argentina.

“Me llama poderosamente la atención cómo pusimos el punto en tener un lenguaje que no se modifica con el tiempo. Dándote ejemplos, podía haber palabras que ya no existen. Hay palabras que mis propios hijos me dicen: ‘Ya no se dice así’. Bueno, pero en el disco no hay una sola letra donde digas: ‘Esta palabra es del año 80’. Creo que tuvimos el ojo bien puesto en hacer una obra como viva, ¿no? Como que se mantenga siempre actual”.

Lamentablemente en la realidad, hay cosas que tampoco han cambiado, en su natal Argentina, por ejemplo, con Milei a la cabeza la política ha dejado dudas a propios y extraños, y rechazo dentro y fuera del país, pero Marcelo, ve algo más preocupante.

“Acá la corrupción, es todo un desastre, pero ni siquiera es propia de un gobierno, es un modo de vida ya, y es muy injusto. Hay mucha pobreza, mucha marginalidad, mucha gente que tiene mucho dinero, ¿para qué? Porque acaparan todo, y todo eso siempre apañado por la política, que siempre ha sido un nido de corrupción espantoso. Y si tenés que sacar el carnet de conducir, hay un amigo que te cobra tanto, todo muy argentino. Pero ni siquiera es un pensamiento ideológico el que te estoy dando, es como más de base, eso será muy difícil cambiarlo, y no solo en Argentina”.

Ellos, por lo pronto, siguen en su papel, el mismo, de hecho, que tenían hace 40 años, divertirse y divertir en el escenario, cantar sin tapujos. Los boletos para ver a Virus el 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional ya están a la venta.