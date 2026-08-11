"Es injusto, pero respetamos las leyes", Los Alegres del Barranco sobre la prohibición de corridos

En marzo de 2025, Los Alegres del Barranco se convirtieron en noticia nacional ya que ofrecieron un concierto en Zapopan, Jalisco, donde proyectaron imágenes alusivas a El Mencho, exlíder fallecido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante su interpretación de la canción El dueño del palenque. Esta acción fue condenada por las autoridades mexicanas, derivando en la imputación del grupo mexicano.

Después, la Fiscalía del Estado notificó que había abierto de manera oficiosa dos carpetas de investigación más contra el grupo por presunta apología del delito en sus presentaciones en Tequila y Cihuatlán, además de que sus visas estadunidenses fueron revocadas.

A poco más de un año del hecho, algunos congresos de diferentes ciudades del país, a nivel local, aprobaron reformas para prohibir los narcocorridos y la apología del delito en espectáculos públicos. Para la agrupación originaria de Badiraguato, Sinaloa, estas reformas no tienen mucha coherencia porque los corridos existen desde antes de esa presentación; sin embargo, si esas son las normas, ellos las cumplen.

"Hay una incongruencia ahí, porque se dice mucho de los corridos. En Estados Unidos se cantan los corridos, se cantan los de nosotros y de otras agrupaciones, hasta el corrido polémico del año pasado lo cantan en Estados Unidos. Ha habido ocasiones aquí en México que antes de nosotros otros grupos han cantado nuestras canciones, hasta el corrido polémico. Se nos hace injusto, no estamos de acuerdo, pero respetamos las leyes y hay que acatar lo que se dice. Yo pienso que se está atentando contra la libertad de expresión y el público también lo resiente, porque ellos quieren escuchar la música que durante muchos años hemos cantado.

"Para empezar, este corrido, el polémico, ya tiene seis años, el público muchas veces nos apoya, pero también el público se queda un poquito con ganas de escuchar nuestros éxitos; si no, también nosotros como intérpretes nos sentimos incompletos de no llevarle al público lo que quiere escuchar, que son corridos de nuestros casi 21 años de carrera. Lo hemos cantado, pero ni modo, ahorita no. Hay que acatar lo que se nos dice, pero también pienso que al público no le vas a cambiar el gusto musical. Si al público le gustan los corridos, los va a escuchar, aunque no los toquemos en presentaciones", compartió José Pavel Moreno, integrante de Los Alegres del Barranco.

Los Alegres del Barranco

La banda ha acatado los lineamientos de las disposiciones de las autoridades y, tras el trago amargo de 2025, ha continuado con sus actividades. Sin embargo, algunas de las secuelas que aún quedaron de lo que sucedió es que la agrupación decidió seguir de gira, pero, por el momento, Estados Unidos no está dentro de las fechas que tienen pensadas en un futuro próximo.

"No por ahora. Se sabe cómo está la situación, está muy delicado con todos esos temas, vamos a esperar que se calme un poco toda la cuestión de lo que se está viviendo por allá. Pienso que vamos a regresar, tenemos la seguridad y la certeza de que vamos a regresar, pero en su debido momento. Ahorita no es buen momento; en cuanto ya haya la oportunidad de regresar lo vamos a hacer porque queremos mucho a Estados Unidos, es un país que a nosotros nos ha dado mucho.

"Aparte de que hay muchos paisanos por allá, hay muchos amigos, mucha familia. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo a nuestros compatriotas, a todos los latinos, a los indocumentados; les mandamos un fuerte abrazo, desde acá oramos por ellos y deseamos que la situación se componga para todas esas personas. Esta es una decisión de nosotros cuatro y vamos a esperar; cuando sea el momento regresaremos y vamos a llevarle la música que tenemos a todo el público", agregó el músico.

En ese sentido, Los Alegres del Barranco han reestructurado sus planes, y pareciera que todo ha salido mejor de lo que pensaban. Recientemente lanzaron Queridos amigos, un disco con el que le hacen homenaje a todas aquellas personas que los han apoyado a lo largo de dos décadas.

Cabe señalar que durante su show en la Arena Ciudad de México, el pasado 7 de agosto, la banda no tocó ninguna de las canciones polémicas. Incluso, el cantante habría mostrado el setlist con los temas que fueron suprimidos, según él, por gente del gobierno mexicano.

El 15 de agosto, Los Alegres del Barranco estarán celebrando sus 21 años de carrera y, tras el show que ofrecerán ese día en Guadalajara, se prepararán para sus próximas fechas de 2027, cuando viajen a Europa, China y Japón, países a donde el regional mexicano ha llegado con fuerza.

"Nosotros ya tenemos invitación para ir a trabajar a lo que es Europa y lo que es Asia, China y Japón; esto debido a que el regional ha llegado por las nuevas generaciones, como este chavalón, este gran cantante, Peso Pluma, que ha abierto muchos caminos para todo el gremio de la música regional mexicana. Ha sido una explosión porque a lo mejor mucha gente no había tenido la oportunidad de escuchar el regional mexicano, este tipo de música, pero les gustó y exploró otros sonidos, otros ritmos.

"Eso lo vemos súper bien. Aparte, para las demás generaciones que vienen en la música del gremio del regional mexicano, ya vamos cada quien dejando pues un camino más abierto para los que siguen. La mayoría del público pues es mexicano, es latino, pero imagínate que por ahí también se cuele uno que otro japonés, uno que otro chino, uno que otro europeo y les guste. Igual como nosotros escuchamos a otros artistas de otros países, y muchas veces ni le entiendes exactamente lo que dice la canción, pero te gusta el ritmo, te gusta lo que transmite la canción, y ese efecto es el que hace que el regional mexicano despunte muy bien por allá", concluyó.