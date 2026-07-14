¿Timothée Chalamet saló a Francia? Captan al actor en semifinal del Mundial 2026

Timothée Chalamet fue uno de los famosos que asistió a la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, partido que terminó con victoria de la selección española por 2-0 en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas. El resultado dejó a Francia fuera de la final y provocó que la presencia del actor se volviera tema de conversación en redes sociales.

El actor, quien tiene nacionalidad estadounidense y francesa, fue captado entre los asistentes al encuentro disputado este martes 14 de julio. En videos difundidos en TikTok y otras plataformas, Chalamet aparece en las gradas junto a otras figuras conocidas, entre ellas David Beckham y Romeo Beckham.

Aunque el partido tenía todos los reflectores por tratarse de una semifinal mundialista, la aparición del protagonista de Dune, Wonka y Call Me by Your Name no pasó inadvertida para los fans. Algunos celebraron verlo en el estadio, mientras otros tomaron con humor la derrota de Francia y comenzaron a bromear con que el actor había “salado” a la selección.

España elimina a Francia en semifinal del Mundial 2026

Francia llegó al partido como una de las favoritas, pero España logró imponerse con goles de Mikel Oyarzabal, de penalti al minuto 22, y Pedro Porro, quien marcó el segundo tanto al minuto 58. Con ese resultado, la selección española avanzó a la final del Mundial 2026.

La eliminación francesa también terminó con la posibilidad de que el equipo disputara una tercera final mundialista consecutiva. Por eso, la derrota tuvo una lectura deportiva importante, aunque en redes parte de la conversación giró hacia los famosos presentes en el estadio.

Entre los comentarios que circularon sobre Chalamet aparecieron frases como “ya sabemos por qué perdieron”, “les echó la sal” y “saló a los franceses”.

Timothée Chalamet no ha reaccionado a los comentarios

Hasta el momento, Timothée Chalamet no ha publicado mensajes sobre su asistencia al partido ni ha respondido a las bromas en redes sociales. Tampoco ha compartido contenido desde el estadio en sus cuentas oficiales.

Su presencia, sin embargo, llamó la atención por su vínculo con Francia. El actor nació en Nueva York, pero su padre es francés y Chalamet ha hablado en distintas ocasiones de su relación con ese país. Antes del Mundial, incluso declaró que apoyaría tanto a Estados Unidos como a Francia durante el torneo.

Timothee Chalamet Grosby Group

La semifinal entre España y Francia fue uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo, no solo por el nivel de ambas selecciones, sino por la cantidad de figuras públicas que acudieron al estadio. En el caso de Chalamet, su aparición terminó convertida en meme por el resultado.

bgpa