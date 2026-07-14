¡España a la Final del Mundial! Lamine y compañía aplastan a Francia

Francia venía como la gran favorita, pero España le dio una cátedra de cómo jugar. En 90 minutos, la Furia Roja nulificó a Les Blues y con goles de Oyarzabal y Pedro Porro (0-2) se coló a la Final del Mundial 2026.

Aunque en la previa se veía un partido muy parejo, el equipo de Luis de la Fuente aplastó, en todos los sentidos, a los dirigidos por Deschamps. En 90 minutos, España controló a Francia.

Kylian Mbappé, que venía siendo el goleador de Francia y una de las máximas estrellas del Mundial, quedó completamente nulificado por Pau Cubarsí. El central del Barcelona se mandó un partidazo y lo secó por completo.