¡De leyenda! España elimina a Francia en el Mundial y alcanza la vigente marca invicta de Italia

La Selección de España hizo historia en el Estadio Dallas al derrotar 2-0 a la Selección de Francia, sellando su boleto a la gran final del Mundial 2026 y consagrando una de las épocas más dominantes del balompié internacional. Con los goles de Mikel Oyarzabal y de Pedro Porro, el combinado dirigido por Luis de la Fuente destrozó el planteamiento táctico de Didier Deschamps para inscribir su nombre en las enciclopedias del futbol mundial.

El triunfo en la semifinal representa una doble gesta de proporciones colosales. En primer lugar, la victoria le permite a La Roja alcanzar la astronómica cifra de 37 partidos invicta, igualando el récord absoluto en la historia del futbol de selecciones que poseía en solitario la Italia de Roberto Mancini (establecido entre 2018 y 2021). Con un balance impecable, el conjunto ibérico dejó atrás las marcas de la Brasil de los noventa y de la Selección de Argentina de la era de Lionel Scaloni.

España regresa a una final de Copa del Mundo después de 16 años de sequía, evocando la gloria de Sudáfrica 2010. Al mismo tiempo, Lamine Yamal sigue desafiando las leyes de la lógica; habiendo celebrado apenas ayer su cumpleaños número 19, la joya del FC Barcelona se convertirá en uno de los futbolistas más jóvenes de todos los tiempos en disputar el partido por el título, emulando lo hecho por Pelé en 1958 y Kylian Mbappé en 2018. Por su parte, Luis de la Fuente se coloca a un solo paso de lograr el mítico doblete consecutivo de Eurocopa y Mundial.

¿Cómo nació la racha invicta de 37 partidos de la Selección de España?

Una victoria de 2-1 sobre Italia el 15 de junio de 2023, en las semifinales de la Nations League en el estadio De Grolsch Veste en Enschede, Países Bajos, significó el inicio de la racha que hoy ya cuenta con 37 partidos sin derrota bajo el mando de Luis de la Fuente.

Esa noche comenzó el trayecto de La Roja con la posterior coronación en este torneo y un año después de la Eurocopa de Alemania.

Un dato curioso es que la España de Luis Enrique de 2021 fue la encargada de poner final a la racha de Italia de 37 juegos sin derrota el 6 de octubre de 2021, cuando se impuso 2-1 en las semifinales de la Nations League en el campo de San Siro.

¿Qué selecciones tienen las mayores rachas invictas de la historia?

Con este resultado en las semifinales de la Copa del Mundo, el cuadro español reclama el trono de la imbatibilidad global. El conteo histórico de los periodos más largos sin perder en el futbol de selecciones queda de la siguiente manera:

España (Luis de la Fuente): 37 partidos invicta (2023 - Activa)

Italia (Roberto Mancini): 37 partidos invicta (2018 - 2021)

Argentina (Lionel Scaloni): 36 partidos invicta (Cortada en Qatar 2022 ante Arabia Saudita)

Brasil (Parreira / Zagallo): 35 partidos invicta (Década de los noventa)

¿Cuándo fue la última derrota oficial de España?

La última derrota oficial de España ocurrió el 28 de marzo de 2023. En aquella ocasión, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024, la selección de Escocia derrotó 2-0 a España con un doblete de Scott McTominay en el Hampden Park de Glasgow. Ese partido significó apenas el segundo encuentro de Luis de la Fuente al frente del banquillo español.

El criterio de la FIFA sobre las definiciones por penales

Aunque España perdió un partido amistoso ante Colombia en marzo de 2024 y cayó por la vía de los penales frente a Portugal en la final de la UEFA Nations League 2025, en los registros oficiales y estadísticos de la FIFA y la UEFA los encuentros definidos en penales se contabilizan formalmente como empates en los 120 minutos reglamentarios. Por esta razón, su racha invicta oficial continuó intacta hasta el día de hoy.