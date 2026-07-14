¿Quién es el misterioso hombre con el que Nina Dobrev fue vista paseando por Nueva York?

A casi un año de poner fin a su compromiso con el ex snowboarder olímpico Shaun White, l actriz canadiense, Nina Dobrev, conocida mundialmente por su papel en The Vampire Diaries, fue captada en distintas ocasiones recorriendo las calles de Nueva York junto a un hombre que despertó inmediatamente la curiosidad de sus seguidores.

Nina Dobrev despierta rumores de romance con un modelo

Se trata de Dougie Joseph, un modelo y empresario australiano que, aunque mantiene un perfil mucho más discreto que la actriz, ha construido una sólida carrera dentro de la industria de la moda.

Las fotografías de la pareja paseando por Nueva York y un beso en la mejilla encendieron las especulaciones. IG

Las especulaciones comenzaron cuando la popular cuenta de espectáculos DeuxMoi difundió fotografías de Nina paseando a su perro Maverick por la Gran Manzana en compañía de Joseph.

Días después aparecieron nuevas imágenes de ambos disfrutando del desfile de celebración de los New York Knicks, donde fueron vistos compartiendo gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos.

Sin embargo, las fotografías que terminaron de disparar los rumores fueron las más recientes, en las que Dougie aparece dándole un beso en la mejilla a la actriz mientras caminaban por Nueva York. Las imágenes han sido suficientes para que muchos seguidores crean que la actriz estaría iniciando un nuevo capítulo en su vida amorosa.

¿Quién es Dougie Joseph?

Aunque para muchos su nombre resulta desconocido, Dougie Joseph lleva más de una década desarrollando una exitosa carrera como modelo internacional.

Dougie Joseph es un reconocido modelo y empresario que ha trabajado con importantes firmas internacionales. IG

Originario de Australia, creció en una comunidad costera cercana a Sídney y, según él mismo ha contado en diversas entrevistas, su ingreso al mundo de la moda ocurrió de manera completamente inesperada.

Mientras trabajaba en una zapatería en Bondi Beach, un cazatalentos lo descubrió y le abrió las puertas de una profesión que terminaría cambiando su vida.

Antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos, Joseph realizó varios viajes por Europa para fortalecer su trayectoria hasta conseguir la visa que le permitió mudarse a Nueva York en 2015, ciudad donde reside actualmente.

Desde entonces ha trabajado para importantes firmas internacionales como Ralph Lauren, Hugo Boss, Brooks Brothers y Emporio Armani, consolidándose como uno de los modelos australianos con mayor proyección internacional.

¿A qué se dedica Dougie Joseph?

La moda no es la única faceta de Dougie Joseph. En 2020 decidió emprender junto con dos amigos de la infancia y fundó Bondi Skin Co., una marca especializada en productos para el cuidado de la piel masculina.

Además del modelaje, Dougie Joseph es cofundador de una exitosa marca de skincare para hombres. IG

La idea nació después de que los tres notaran que utilizaban los cosméticos de sus parejas porque no encontraban opciones pensadas específicamente para hombres. Hoy la firma apuesta por rutinas sencillas y productos enfocados en el bienestar masculino, convirtiéndose en una de las apuestas empresariales más exitosas del modelo.

¿Qué pasó con Shaun White?

Las imágenes junto a Joseph llegan nueve meses después de que Nina Dobrev pusiera fin a su compromiso con el ex snowboarder olímpico Shaun White.

La pareja había anunciado su compromiso después de varios años de relación, pero finalmente decidió tomar caminos separados. Desde entonces, la actriz había procurado mantener un bajo perfil respecto a su vida sentimental.

La actriz de The Vampire Diaries habría encontrado una nueva ilusión amorosa tras su ruptura con Shaun White. | IG shaunwhite

Incluso hace algunos meses surgieron rumores que la vinculaban con Zac Efron luego de que ambos aparecieran en fotografías durante unas vacaciones con amigos. Sin embargo, la propia Nina desmintió aquellas versiones y aseguró que estaba enfocada en disfrutar una nueva etapa de su vida. Ahora, todo indica que esa etapa podría incluir a Dougie Joseph.

Por ahora no existe una confirmación oficial por parte de Nina Dobrev ni de Dougie Joseph. Sin embargo, las constantes apariciones juntos, y la cercanía que muestran frente a las cámaras han alimentado las versiones de un posible romance.