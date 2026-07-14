Estrenan tráiler de 'Nadie Nos Va a Extrañar 2' con canción de Julieta Venegas

La nostalgia, la amistad y el miedo a crecer volverán a cruzarse en Nadie Nos Va a Extrañar. Prime Video presentó el tráiler y póster oficial de la segunda temporada de la serie mexicana, que estrenará sus nuevos episodios el 7 de agosto de 2026 en exclusiva dentro de la plataforma.

La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios y llegará a más de 240 países y territorios como parte del catálogo de Prime Video. Su regreso ocurre después de que la primera temporada se convirtiera en un fenómeno entre el público mexicano y permaneciera durante 18 semanas en el Top 10 de Prime Video México.

En esta segunda temporada, Alex, Marifer, Tenoch y Daniela entran al último año de preparatoria todavía marcados por la pérdida de Memo. Aunque el grupo intenta mantenerse unido y sostener el negocio que construyeron, una nueva competencia pondrá en riesgo lo que parecía ser su refugio dentro de la escuela.

¿De qué tratará la segunda temporada de Nadie Nos Va a Extrañar?

Los nuevos episodios seguirán a los cuatro protagonistas en una etapa de cambios. La preparatoria está por terminar, el futuro empieza a sentirse cerca y las decisiones que antes podían aplazarse ahora comienzan a pesar.

El elenco de Nadie nos va a extrañar Prime Video

El grupo de amigos deberá enfrentar la posibilidad de que su negocio sea reemplazado, mientras cada uno lidia con la incertidumbre de lo que vendrá después de la escuela. La serie mantendrá el tono que marcó su primera temporada: humor, melancolía, amistad y una mirada adolescente atravesada por la cultura pop de los años noventa.

La historia volverá a estar protagonizada por Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz, quienes retoman sus papeles como Alex, Marifer, Tenoch y Daniela.

Julieta Venegas regresa con una canción original

Uno de los elementos más importantes de la segunda temporada será la música. Prime Video confirmó que Julieta Venegas compuso un nuevo tema original para la serie, titulado “Sentimiento raro”.

La colaboración marca el regreso de la cantante al universo de Nadie Nos Va a Extrañar, después de que en la primera temporada participara con A dónde va el viento, canción que se volvió tendencia en redes sociales y conectó con la audiencia de la serie.

Una temporada con música de los noventa

La segunda temporada también mantendrá su apuesta por canciones de los años noventa. La nueva entrega incluirá temas de artistas y bandas como Duncan Dhu, Hombres G, La Ley, El Tri, Shakira, Los Fabulosos Cadillacs y Fobia, entre otros.

Esa selección musical ha sido uno de los sellos de la serie, especialmente porque conecta con una generación que creció con esas canciones, pero también permite que nuevos espectadores se acerquen a ese universo desde la ficción.

¿Quién está detrás de la serie?

Nadie Nos Va a Extrañar es una producción de The Immigrant, con Silvana Aguirre como showrunner y Samuel Kishi Leopo en la dirección. Los guiones fueron desarrollados por Adriana Pelusi y Gibrán Portela.

Poster de Nadie nos va a extrañar, temporada 2 Prime Video

Silvana Aguirre, Camila Jiménez y Ana Graciela Ugalde Torres participan como productoras de esta segunda temporada.