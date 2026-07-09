"Dune 3 explica el peligro de seguir ciegamente a un líder": Timothée Chalamet

La historia en el desierto de Arrakis tiene mucho por contar. Sus dunas volverán a extenderse hasta donde alcanza la vista y los gusanos gigantes continuarán resguardando la especia.

Pero esta vez el verdadero cambio no estará en el paisaje, sino en el hombre que alguna vez fue visto como su salvador. Después de dos películas construyendo el ascenso de Paul Atreides, el director Denis Villeneuve quiere que Duna: Parte tres obligue al público a mirar al personaje desde un lugar completamente distinto. La guerra dará paso a las consecuencias del poder y la épica cederá terreno a una historia mucho más íntima, tensa y emocional.

No quería que camináramos sobre nuestros propios pasos. Quería llevar al público a nuevas regiones de Arrakis y ofrecer algo fresco. Es una historia más cercana al thriller, mucho más intensa y también más emocional. Será la tercera y última película de esta historia”, explicó Denis Villeneuve durante una conversación con medios internacionales.

La decisión de volver tan pronto al universo creado por Frank Herbert tampoco estaba en sus planes. Tras terminar Duna: Parte dos, el realizador canadiense pensaba alejarse durante varios años de la saga e incluso desarrollar otros proyectos. Sin embargo, mientras promovía la película, comenzó a sentir que la historia aún no había terminado.

Empecé a despertarme por las noches con imágenes de Dune Messiah y, durante la gira de la segunda película, sentí el deseo del público por conocer el final de esta historia. Pensé que era mejor volver a Arrakis por necesidad y no por nostalgia”, recordó el director, quien decidió escribir el guion antes de lo previsto.

Ese cambio de rumbo responde también a la naturaleza de Dune Messiah, la novela que sirve de base para esta nueva entrega. A diferencia de las dos primeras películas, donde el viaje del protagonista estaba impulsado por la promesa de una profecía, ahora la historia se concentra en lo que ocurre cuando esa promesa ya se cumplió y el peso del liderazgo comienza a cobrar factura.

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Para Timothée Chalamet, esa transformación nunca representó un giro inesperado del personaje, sólo la continuación natural de una idea que Frank Herbert dejó sembrada desde el inicio de la saga.

Las pistas siempre estuvieron en el libro. Frank Herbert escribió una historia que funciona como una advertencia sobre los líderes carismáticos. Todo eso ya estaba ahí; Denis simplemente lo llevó a la pantalla”, comentó el actor que ha dado vida a Paul Atreides desde 2021.

Lejos de definir a Paul como un héroe o un villano, Chalamet considera que la fuerza del personaje reside precisamente en esa ambigüedad.

Espero que sea mucho más complejo que un simple arco de villano. Herbert escribió Messiah porque muchas personas interpretaron a Paul como un héroe clásico y él quería mostrar el peligro de seguir ciegamente a cualquier líder. Incluso las personas con buenas intenciones pueden terminar corrompiéndose”, añadió.

Ese nuevo enfoque también modificó la manera en que Villeneuve concibió la película. Si las dos primeras entregas compartían un mismo impulso narrativo, el cineasta considera que la tercera debía encontrar una identidad propia para evitar convertirse en una repetición de lo ya visto.

“Los primeros filmes son como hermanos, pero la nueva tiene una energía diferente”, resumió el realizador, quien explicó que la historia evoluciona de un joven descubriendo un planeta a un adulto enfrentando las consecuencias de las decisiones que lo llevaron al poder.

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Aunque la narrativa cambiará, hubo un aspecto sobre el que nunca estuvo dispuesto a negociar: regresar al desierto. Para Villeneuve, Arrakis no puede entenderse únicamente como un escenario porque su inmensidad termina influyendo en cada personaje.

“El desierto es un personaje en estas tres películas. Fue difícil para el equipo y para los actores, pero nunca quise renunciar a esa experiencia. Rodar ahí aportó una poesía y una energía imposibles de recrear en otro lugar”, sostuvo.

Chalamet comparte esa percepción. Más allá de las largas jornadas de filmación, recuerda que el entorno terminaba marcando el estado de ánimo del equipo desde el amanecer.

Los amaneceres en el desierto tenían una tranquilidad muy especial. No era como trabajar en un estudio; sentías que el lugar ya tenía vida propia antes de empezar a filmar”, señaló.

El cierre de la trilogía también representó una despedida personal para su protagonista. Después de convivir con Paul Atreides durante casi una década, el actor reconoce que terminar el rodaje tuvo un significado que iba más allá del personaje.

Esta fue la película más emotiva para mí. Llevo muchos años viviendo con este personaje y, cuando terminamos, sentí que estaba perdiendo una parte de mí. Había una sensación de despedida durante todo el proceso”, confesó.

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A ese desenlace se sumarán nuevos integrantes del elenco como Robert Pattinson y Anya Taylor-Joy. Sobre esta última, Chalamet adelantó que su participación sorprenderá al público.

“Cuando apareció en el set fue impresionante verla caracterizada. Está increíble en esta película; su actuación es realmente aterradora en el mejor sentido. Robert también hace un trabajo extraordinario”, afirmó.

La película, que se estrenará el próximo 17 de diciembre en México, no busca una escala mayor que la de sus antecesoras; Duna: Parte Tres pretende cerrar el viaje cuestionando aquello que durante años pareció inquebrantable: la figura del héroe. En Arrakis, el desafío ya no será conquistar el desierto, sino enfrentar el precio que implica haber cumplido una profecía.