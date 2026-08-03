IT: Welcome to Derry 2 viajará a 1935 para adaptar una sangrienta historia de Stephen King

La temporada 2 de IT: Welcome to Derry ya comenzó a tomar forma. Andy Muschietti adelantó cuál será la historia que explorará la serie si recibe luz verde.

El nuevo capítulo del universo de Stephen King viajará hasta 1935 para adaptar uno de los sucesos más importantes en la historia de Derry, un episodio que apenas fue mencionado en la novela IT y que ahora tendrá un papel mucho más relevante.

La banda Bradley será el eje de la temporada 2 de IT: Welcome to Derry

Durante una charla en el evento Deadline Contenders TV, Andy Muschietti confirmó que la historia de la segunda temporada girará alrededor de la banda Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que aparece mencionado en la novela de Stephen King.

Aunque en el libro este episodio solo recibe unas cuantas referencias, el director explicó que la serie desarrollará esa historia con mayor profundidad.

Según detalló, los integrantes de la banda llegan a Derry con la intención de conseguir municiones. Sin embargo, su visita termina convirtiéndose en una pesadilla cuando se encuentran con la presencia que desde hace años acecha la ciudad.

Muschietti también reveló que la banda Bradley está inspirada en la Brady Gang, una organización criminal que realmente operó en Estados Unidos durante la década de 1930. Esa combinación entre hechos históricos y ficción volverá a formar parte del universo de IT: Welcome to Derry.

Andy Muschietti adelantó la historia de la temporada 2 de IT: Welcome to Derry. X @DiscussingFilm

¿Por qué esta historia es importante para el universo de IT?

Stephen King construyó el pasado de Derry a través de distintos acontecimientos violentos ocurridos a lo largo de varias décadas.

Cada uno de esos hechos coincide con un nuevo ciclo de actividad de Pennywise, quien despierta cada cierto tiempo para alimentarse del miedo y la violencia que rodean a los habitantes de la ciudad.

La masacre de la banda Bradley es uno de esos episodios. Aunque en la novela solo se menciona como parte de la historia de Derry, la serie aprovechará ese momento para mostrar cómo actuaba Pennywise décadas antes de los hechos protagonizados por Bill, Beverly, Richie y el resto del Club de los Perdedores.

Con ello, la producción busca ampliar el universo creado por Stephen King sin repetir la historia que ya fue adaptada en las películas dirigidas por el propio Muschietti.

La temporada 2 de IT: Welcome to Derry estará ambientada en 1935. X @DiscussingFilm

Una temporada con un tono diferente

Además del cambio de época, Andy Muschietti adelantó que la nueva temporada tendrá un ambiente distinto al de la primera.

La historia estará ambientada durante la Gran Depresión, una de las crisis económicas más importantes que vivió Estados Unidos durante el siglo XX.

El director explicó que ese contexto será parte importante de la narrativa, ya que mostrará una ciudad marcada por la pobreza, el desempleo y la incertidumbre.

También adelantó que temas como el racismo y las tensiones sociales propias de esa época tendrán presencia en la historia, ya que forman parte del entorno en el que volverá a aparecer Pennywise.

Todo esto permitirá mostrar una versión diferente de Derry y explicar cómo esos acontecimientos también forman parte del pasado de la ciudad.

Pennywise regresará para explorar otro capítulo del pasado de Derry. X @jesusvs_txetxu

La idea es seguir retrocediendo en la historia de Derry

Aunque HBO todavía no confirma oficialmente una segunda temporada, los responsables de la serie ya han explicado que el proyecto fue concebido para contar distintos momentos de la historia de Derry en orden cronológico inverso.

Hasta ahora, el plan contempla tres etapas:

Primera temporada: 1962.

1962. Segunda temporada: 1935.

Posible tercera temporada: 1908.

Cada entrega retrocedería 27 años para explorar otro de los grandes acontecimientos mencionados por Stephen King y ampliar la historia de la ciudad mucho antes de los sucesos de IT.