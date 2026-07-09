J-Hope de BTS se declara fan de Haaland y se sube al ‘remo vikingo’

¡El crossover que no sabías que necesitabas! J-Hope de BTS se declara fan de Erling Haaland y se sube al ‘remo vikingo’ del festejo. Esta interacción durante un live demostró que la fiebre del Mundial no respeta fronteras ni géneros artísticos.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo, donde el rapero y bailarín conectó con todo su ARMY, después de un concierto de la banda en Londres. Fue a través de Weverse, un espacio que suele utilizar para conectar de manera íntima y relajada con sus millones de seguidores alrededor del planeta.

El idol de K-pop comentó sus impresiones futbolísticas de la Copa del Mundo, uniendo a dos comunidades que raras veces caminan por el mismo sendero: ARMY y los apasionados del fútbol internacional.

Con la energía que lo caracteriza, el artista también imitó a la perfección los movimientos de celebración de la Selección de Noruega, el famoso ‘remo vikingo’. Este divertido momento desató comentarios positivos sobre la conexión entre el pop y el balompié.

J-Hope de BTS se declara fan de Haaland Weverse

J-Hope de BTS se declara fan de Erling Haaland

Durante su agenda en Londres, J-Hope de BTS platicó con ARMY sobre todo un poco. Obviamente, el fútbol no podía faltar y la Copa del Mundo es el tema del momento. Como era de esperarse, el músico comenzó expresando su incondicional orgullo y apoyo hacia los guerreros de la selección nacional de Corea del Sur, destacando el enorme esfuerzo y el crecimiento que el cuadro asiático ha mostrado en el panorama global.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando J-Hope admitió que tiene un equipo favorito en el torneo: la selección de Noruega.

Esta vez, estoy apoyando a Noruega; quiero ver sus partidos.

J-Hope de BTS se declara fan de Haaland Instagram @uarmyhope

Pero las palabras no fueron suficientes para el dinámico artista. Para explicar verdaderamente su fascinación por el combinado noruego, el rapero decidió hacer una demostración visual con una sonrisa de oreja a oreja.

El cantante ejecutó a la perfección el famoso movimiento del "remo vikingo", una coreografía de celebración que los jugadores de Noruega y su máxima estrella, Erling Haaland, han popularizado a nivel mundial.

Erling y Jimin de BTS: una conexión más

Internet también ha encontrado una conexión más entre el fandom de BTS y Erling Haaland: Jimin. Todo comenzó debido a ciertos ángulos fotográficos y expresiones faciales específicas donde los usuarios de redes sociales aseguraban notar una extraña similitud en sus facciones cuando ambos sonríen de lado o entornan los ojos.

Lo que empezó como un chiste local entre un puñado de fanáticos de la música coreana terminó escalando hasta convertirse en un fenómeno viral de memes que comparan al "Androide" del gol con el intérprete de "Like Crazy".

ARMY ha editado videos donde intercambian los roles de ambos: poniendo la música de BTS sobre los goles más espectaculares de Haaland, o vistiendo digitalmente a Jimin con la equipación celeste del conjunto ciudadano.

También con memes, donde se habla de que ellos son familia, podrían pasar por hermanos, primos o parientes cercanos.

BTS en el Mundial 2026

BTS hará historia en el primer show de medio tiempoen la final de la Copa Mundial de la FIFA, programada para este próximo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Tras el icónico antecedente de Jung Kook en Qatar 2022 con el tema "Dreamers", esta vez los siete integrantes de la agrupación harán una pausa en su aclamada gira mundial ARIRANG para tomar el escenario más grande del planeta.

Pero no estarán solos en este despliegue de once minutos de pura adrenalina pop: BTS compartirá el codiciado cartel de co-estelares junto a leyendas de la música global como Madonna, Shakira y Justin Bieber, bajo una producción de lujo curada por el mismísimo Chris Martin de Coldplay en alianza con Global Citizen.