"¡¿Qué le pasa?!": Aaron Mercury revela que Briggitte Bozzo lo dejó de seguir en redes

La relación entre Aaron Mercury y Briggitte Bozzo volvió a llamar la atención después de que el influencer hiciera una inesperada confesión durante una entrevista para el programa Hoy.

Mientras hablaba sobre algunos de los temas que han rodeado a sus conocidos del mundo del espectáculo, Mercury terminó revelando que Briggitte Bozzo ya no lo sigue en redes sociales. La situación sorprendió, sobre todo porque ambos habían compartido momentos de cercanía durante su participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy".

Con el estilo relajado que suele mostrar frente a las cámaras, Aaron se refirió al tema entre risas y lanzó una pregunta que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa?, comentó.

Sin embargo, el influencer también dejó claro que la decisión no fue solamente de la actriz. Cuando le preguntaron si él había hecho lo mismo, confirmó que también dejó de seguir a Briggitte.

Sí. No soy fan de nadie. Me preocupo por lo que yo hago y lo que yo pienso, respondió.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha explicado públicamente por qué dejaron de seguirse, por lo que no está claro si se trata de un distanciamiento personal o simplemente de una decisión tomada en redes sociales.

La amistad que nació en un reality

La situación llama la atención porque Aaron Mercury y Briggitte Bozzo compartieron una etapa importante en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde incluso protagonizaron rutinas juntos.

Por eso, la noticia del unfollow generó preguntas entre quienes seguían de cerca su relación. Durante la entrevista, además, Mercury fue cuestionado sobre el conflicto que actualmente mantienen Gala Montes y Briggitte Bozzo.

El influencer reconoció que la situación entre ambas actrices parece haber cambiado de manera considerable.

La verdad es que yo pensé, por la última que había visto, que se llevaban bien. Y al parecer se superodian, comentó.

Sus palabras llegan en medio de una nueva tensión entre Gala y Briggitte, un enfrentamiento que ha vuelto a generar conversación en redes sociales y que ha involucrado indirectamente a varias personas de su círculo.

Aarón Mercury apoya a Karina Torres antes de La Casa de los Famosos México 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

¿Qué pasó entre Gala Montes y Briggitte Bozzo?

La disputa entre las dos actrices volvió a tomar fuerza después de la polémica protagonizada por la estilista argentina Lau Styling, cuyo nombre real es Laura Villa.

Después de que la especialista lanzara comentarios contra aficionados mexicanos tras la final del Mundial 2026, Briggitte Bozzo se deslindó de la situación y aseguró que desde hacía tiempo había dejado de tener contacto con ella por motivos personales.

Gala Montes reaccionó al tema y cuestionó la postura de su excompañera. En medio de sus declaraciones, incluso acusó a Briggitte de haberse beneficiado de su cercanía con Aaron Mercury para ganar popularidad en redes sociales.

¿Pleito entre amigas? Gala Montes arremete contra Briggitt Especial

El propio influencer ya había dado señales de que percibía cierta tensión. Semanas atrás, cuando se anunció que Briggitte participaría en la pregala de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, Mercury escribió en redes sociales: “Se van a pelear”.

Ahora, la revelación de que él y Bozzo dejaron de seguirse volvió a encender las especulaciones.

Aaron Mercury también ha vivido meses complicados

La confesión sobre Briggitte llega en un momento particularmente complicado para Aaron Mercury. El influencer se alejó temporalmente de las redes sociales después de la muerte de su amigo Oliver Tree Nickell, quien falleció a los 32 años en un accidente ocurrido en Río de Janeiro.

Mercury compartió en sus plataformas varios mensajes de despedida y recordó al cantante estadounidense como alguien muy cercano a él. Incluso llegó a llamarlo "mi hermano" y habló públicamente sobre el impacto que tuvo su muerte.

Aunque necesitó tiempo para procesar la pérdida, Aaron tuvo que retomar poco a poco sus actividades profesionales debido a compromisos laborales, entre ellos su participación en una producción televisiva.

Homenaje a Oliver Tree en CDMX. Especial

En ese contexto también surgieron rumores sobre un supuesto distanciamiento con la producción de La Casa de los Famosos México, después de que la productora Rosa María Noguerón dejara de seguirlo en redes sociales. Sin embargo, ni Mercury ni la productora han confirmado que exista algún conflicto entre ellos.