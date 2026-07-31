Marvel cancela la película de Blade con Mahershala Ali: "No quisieron hacerla"

Marvel Studios sepultó definitivamente el esperado regreso fílmico de Blade y canceló su producción en Hollywood. El actor Mahershala Ali confirmó el final del proyecto protagonizado por el famoso cazavampiros, tras cinco años de complicaciones operativas y creativas constantes.

La drástica decisión corporativa llegó acompañada por un segundo golpe para los fieles seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La poderosa casa productora también frenó abruptamente la realización de la segunda temporada de Wonder Man para la plataforma de streaming Disney+.

Presentación de Blade en la Comic-Con 2019. Foto: Getty

El doble ganador del premio Oscar rompió el silencio sobre el final del vampiro diurno durante una entrevista exclusiva para la revista GQ. El histrión declaró con frialdad que la compañía de entretenimiento simplemente careció de la voluntad necesaria para concretar el largometraje de acción.

“Si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho”, sentenció el actor frente a los cuestionamientos de la prensa estadounidense. El artista aclaró que la empresa contaba con los contratos pertinentes y un presupuesto multimillonario a su disposición, por lo que deslindó cualquier responsabilidad personal en el fracaso.

Tras casi tres décadas de trayectoria profesional, el intérprete comprendió que ciertos personajes simplemente escapan del destino de un actor. El estadounidense cerró el capítulo de los superhéroes y sugirió a los medios dirigir todas las dudas pendientes directamente a las oficinas del estudio.

El declive corporativo del cazavampiros

Kevin Feige, máximo presidente del estudio, admitió públicamente su fracaso absoluto frente a este problemático desarrollo cinematográfico. El ejecutivo asumió toda la culpa por no lograr materializar la visión inicial del personaje y calificó su propio desempeño directivo como el de un perdedor.

La odisea particular de esta malograda producción comenzó con gran algarabía durante el famoso panel de la Comic-Con en 2019. En aquel evento californiano, la empresa presentó el renacimiento de la franquicia bajo una ovación ensordecedora del público fanático de los cómics oscuros.

El largo camino hacia la pantalla grande enfrentó obstáculos creativos insuperables desde sus primeras etapas de preproducción. El director original Bassam Tariq abandonó la silla principal en otoño de 2022, a escasos dos meses de iniciar oficialmente el rodaje presupuestado en locación.

Wesley Snipes retomó el papel de Blade en Deadpool y Wolverine. Foto: Marvel Studios

La directiva contrató tiempo después al cineasta Yann Demange para intentar rescatar la accidentada filmación del popular antihéroe. Esta segunda etapa sufrió múltiples reescrituras de guion que agotaron la paciencia del realizador francés y terminaron por provocar su renuncia inminente.

Tras estos descalabros incesantes, la productora borró la película por completo de su saturado calendario de estrenos globales. Las dudas rodearon la viabilidad financiera de la cinta durante meses, hasta que los testimonios recientes de sus involucrados oficializaron la defunción definitiva de la entrega.

La sorpresiva caída televisiva de Wonder Man

La agresiva guillotina corporativa extendió su alcance destructor hasta la barra de contenidos televisivos de la marca. A finales del mes de julio, la cúpula directiva retrocedió sorpresivamente en su decisión previa de expandir la historia del superhéroe actor en la pantalla chica.

La primera temporada del programa debutó en enero del presente año con críticas sumamente favorables por parte de la prensa especializada. El elenco estelar, encabezado por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley, logró cautivar rápidamente a la exigente audiencia global del MCU.

Wonder Man solo tuvo una temporada. Foto: Marvel Studios

La sobresaliente calidad de este producto le otorgó a su protagonista una nominación directa a los codiciados premios Emmy. El intérprete compitió férreamente en la categoría de Mejor Actor, demostrando el impacto cultural de su sólida actuación cómica y dramática.

Ante los excelentes números de visualizaciones iniciales, el conglomerado confirmó la renovación inmediata de la serie apenas en marzo pasado. Los escritores prepararon las tramas para los nuevos episodios con total luz verde del departamento de finanzas de la compañía del ratón.

Cuatro meses después de aquel optimista anuncio oficial, los ejecutivos cancelaron la continuidad de la obra de forma irrevocable. Las altas esferas del entretenimiento clausuraron ambos proyectos de golpe y dejaron a los espectadores frente a un panorama incierto para la popular franquicia.