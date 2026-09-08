Khloé Kardashian está lista para mostrar una faceta diferente de su vida con The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian, un nuevo reality que deja en segundo plano a la familia Kardashian-Jenner para concentrarse en las mujeres que forman parte de su círculo más cercano.

El proyecto que se estrenará en Disney+, busca explorar la amistad entre Khloé y un grupo de mujeres que también tienen una vida pública, negocios, familias y experiencias personales que compartir ante las cámaras.

The Girls un proyecto de Khloé Kardashian, ¿cuándo se estrena en Disney+ IG: @khloekardashian

¿Cuándo se estrena The Girls, el nuevo reality de Khloé Kardashian en Disney+?

La producción llegará a Disney+ el 9 de septiembre de 2026 y tendrá una particularidad que agradecerán los seguidores de los realities: sus seis episodios estarán disponibles desde el día del estreno. Disney+ confirmó que el programa estará disponible de forma exclusiva en la plataforma para Latinoamérica.

El lanzamiento en Latinoamérica llega después de su estreno en Estados Unidos, donde la producción debutó a través de Hulu el 21 de agosto. Para el público de esta región, la serie estará disponible exclusivamente en Disney+.

Disney+ describe el proyecto como una mirada al círculo íntimo de la empresaria y estrella de televisión. La producción aborda aspectos de sus vidas personales y profesionales, además de los conflictos que pueden surgir dentro de un grupo de amigas cuando sus relaciones quedan expuestas frente a las cámaras.

The Girls un proyecto de Khloé Kardashian, ¿cuándo se estrena en Disney+ IG: @khloekardashian

¿De qué trata The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian?

The Girls sigue a las amigas más cercanas de Khloé Kardashian mientras enfrentan distintos momentos de su vida personal y profesional.

La serie aborda temas como maternidad, matrimonio, relaciones, negocios y vida pública, pero también muestra las diferencias que pueden surgir entre las integrantes del grupo. Disney+ adelanta que las protagonistas tendrán que enfrentar situaciones capaces de poner a prueba sus vínculos.

El concepto parte de una dinámica distinta a la de The Kardashians. En lugar de seguir principalmente los acontecimientos familiares de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, esta producción pone el foco en las mujeres que forman parte del entorno personal de Khloé.

El programa también apuesta por mostrar una faceta más personal de sus protagonistas. Las integrantes del elenco tienen carreras propias, familias y proyectos empresariales, pero también enfrentan situaciones personales que adquieren otra dimensión cuando ocurren frente a las cámaras.

The Girls un proyecto de Khloé Kardashian, ¿cuándo se estrena en Disney+ IG: @khloekardashian

¿Quiénes son las protagonistas de The Girls? Conoce al elenco del reality

El elenco está integrado por Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English. Khloé Kardashian participa como productora ejecutiva.

Entre las protagonistas destacan las hermanas gemelas Khadijah y Malika Haqq, quienes tienen una relación cercana con Khloé y experiencia previa en programas relacionados con el universo Kardashian.

También participan Natalie Halcro y Olivia Pierson, quienes ya han trabajado juntas en televisión y mantienen una relación de amistad fuera de las cámaras.

El grupo incluye además a Yris Palmer, empresaria vinculada con el mundo de la belleza, y Nicole Williams English, modelo y personalidad televisiva.

The Girls un proyecto de Khloé Kardashian, ¿cuándo se estrena en Disney+ IG: @khloekardashian

La elección del elenco permite que el programa explore diferentes experiencias. No todas las protagonistas atraviesan la misma etapa de vida, por lo que la maternidad, las relaciones sentimentales, los negocios y las responsabilidades familiares adquieren distintos matices dentro de la serie.

Disney Latinoamérica confirmó que Khloé Kardashian es productora ejecutiva junto con Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein. La producción está a cargo de Bunim/Murray Productions, parte de Banijay Americas.

Con The Girls, Khloé Kardashian amplía su presencia en los realities y apuesta por una historia centrada en las relaciones que mantiene fuera de su familia. El proyecto permitirá conocer otra parte de su entorno y las experiencias de un grupo de mujeres que también tienen sus propias historias frente a las cámaras.

Los seis episodios estarán disponibles en Disney+ desde el 9 de septiembre de 2026, una fecha que los seguidores de la empresaria y de este formato televisivo ya pueden marcar en el calendario.