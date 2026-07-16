Las Kardashians de luto: Muere Mary Jo Campbell, mamá de Kris Jenner

Las Kardashians están de luto. Kris Jenner anunció la muerte de su madre, Mary Jo “MJ” Campbell, a los 91 años, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Kris Jenner describió a MJ como el corazón de su familia y aseguró que su partida le ha dejado el corazón roto en un millón de pedazos.

La noticia de la muerte de MJ Campbell causa conmoción a los seguidores de Las Kardashians, pues MJ se ganó el cariño del público por sus apariciones en ‘Keeping Up with the Kardashians’ y ‘The Kardashians’, donde mostró la estrecha relación que mantenía con sus hijas, nietos y bisnietos.

El mensaje de despedida de Kris Jenner a Mary Jo Campbell

Muere Mary Jo Campbell, mamá de Kris Jenner. Especial

Fue este 16 de julio, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde Kriss Jenner compartió la noticia de la muerte de su madre.

La empresaria y matriarca de la familia Kardashian-Jenner escribió un conmovedor mensaje para despedir a Mary Jo Campbell.

No existen palabras que puedan expresar todo lo que significó para mí ni el dolor tan profundo que siento al tener que despedirme de ella”, inició.

Asimismo, refirió que fue su madre la que le enseñó todo lo que realmente importa, como amar a su familia, ser amable, estar presente para las personas que ama y no dar nunca por sentando ni un solo momento junto.

Me enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar de manera incondicional y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. También me enseñó a enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y fe”, enfatizó.

En tanto, dio gracias a MJ por cada sacrificio que hizo y las enseñanzas que le compartió.

Nuestros corazones están destrozados, pero encontramos consuelo al saber que un amor como el tuyo nunca desaparece realmente. Tu amor vivirá para siempre en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento que compartamos juntos y en cada persona cuya vida tocaste”, agregó.

Kris aseguró que cuando vea a sus hijos y nietos siempre verá una parte de su madre y destacó que si algo ha hecho bien en su vida es porque siempre trató de vivir de una manera que hiciera sentir orgullosa a MJ.

Cada recuerdo, cada momento y cada bendición fueron gracias a ti. Siempre le daré gracias a Dios, todos los días de mi vida, por haberte elegido como mi mamá. Mi corazón está roto en un millón de pedazos… Gracias por regalarme la mejor infancia y una vida tan hermosa y llena de bendiciones. Te amaré por siempre, mamá. Gracias por darnos todo”, finalizó.

¿Quién fue MJ Campbell?

Muere Mary Jo Campbell, mamá de Kris Jenner. Especial

Aunque durante años mantuvo un perfil relativamente discreto, se convirtió en un rostro familiar para millones de personas gracias a sus frecuentes apariciones en los realities Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians.

Nació el 26 de julio de 1934 en Arkansas, Estados Unidos. Cuando era joven estudió moda y más tarde se dedicó al comercio, llegando a administrar Shannon & Company, una boutique de ropa infantil en San Diego. Kris Jenner trabajó en ese negocio durante su juventud, experiencia que ha mencionado en diversas ocasiones como una influencia en su formación como empresaria.

En su vida personal estuvo casada primero con Robert Houghton, con quien tuvo dos hijas: Kris Jenner y Karen Houghton. Tras divorciarse, contrajo matrimonio con el empresario Harry Shannon, quien ayudó a criar a sus hijas. Karen Houghton falleció en 2024, por lo que MJ pasó sus últimos años muy unida a Kris y al resto de la familia Kardashian-Jenner.

Dentro de la familia era considerada una figura clave. Kris Jenner la describía como su mejor amiga y una de las personas más importantes de su vida. Sus nietos —Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner— la llamaban simplemente "MJ".

Apariciones en realities le hicieron ganar el cariño del público

Aunque nunca fue una protagonista principal, la presencia de MJ en los realities aportaba un contraste con el ritmo acelerado y el drama que caracterizaban a la familia. Solía aparecer en reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones y conversaciones íntimas con Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y el resto de sus nietos.

Uno de los aspectos que más llamaba la atención de MJ era su personalidad serena, elegante y cariñosa. Siempre mantenía una actitud positiva, hablaba con calma y ofrecía consejos desde la experiencia, lo que la convirtió en una especie de figura maternal no solo para su familia, sino también para los espectadores.

A menudo era retratada como una mujer con un gran sentido del humor, capaz de seguirles el ritmo a sus nietos e incluso participar en sus bromas, lo que generó momentos memorables en el programa.

Su relación con Kris Jenner fue uno de los vínculos más entrañables que mostraron ambos realities. Madre e hija compartían conversaciones sinceras sobre la familia, el paso del tiempo y los desafíos personales.

MJ también era muy cercana a sus nietos, quienes la trataban con evidente cariño y respeto. Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner solían visitarla, celebrar fechas especiales con ella o simplemente compartir momentos cotidianos.

Los seguidores del programa admiraban que, pese a pertenecer a una de las familias más mediáticas del mundo, MJ conservara una personalidad sencilla y auténtica. Nunca buscó acaparar la atención ni protagonizar polémicas; por el contrario, transmitía tranquilidad y calidez cada vez que aparecía en pantalla.

Con el paso de los años, MJ dejó de ser vista únicamente como "la mamá de Kris Jenner" para convertirse en un personaje querido por derecho propio.