Kate Middleton repite vestido para el histórico primer día de George en Eton

Kate Middleton volvió a demostrar que no necesita estrenar un atuendo para protagonizar una de las apariciones más comentadas de la familia real. Este martes 8 de septiembre de 2026, la princesa de Gales acompañó al príncipe William y a su hijo mayor, el príncipe George, durante el esperado primer día del joven royal en Eton College, y lo hizo recuperando una pieza muy especial de su guardarropa.

Los detalles del look de Kate Middleton en el primer día de George en Eton

Para la jornada, Kate apostó por un elegante vestido midi verde botella de Emilia Wickstead, una de las diseñadoras habituales de su armario.

La princesa recuperó un sofisticado vestido verde botella para acompañar al príncipe George en su histórico primer día en Eton College. AFP

El modelo, de manga larga, escote barco y cintura marcada, tiene una silueta estructurada que se transforma en una falda fluida, logrando ese equilibrio entre sofisticación y sobriedad que caracteriza a la princesa.

Kate completó el estilismo con zapatos de tacón en ante color chocolate de Gianvito Rossi, una elección cálida que combinó a la perfección con el vestido.

Como joyas, llevó un collar de cadena Portrait de Laura Lombardi y unos pendientes Cartier Trinity, mientras que un paraguas negro se convirtió en un accesorio imprescindible ante la lluvia que acompañó a la familia durante su recorrido por el histórico campus.

Pero el detalle que más llamó la atención fue que no era la primera vez que Kate llevaba este vestido.

¿Por qué Kate Middleton repitió vestido?

La princesa de Gales ya había lucido el mismo diseño en noviembre de 2023, cuando recibió en Windsor a la princesa Victoria de Suecia y a su esposo, el príncipe Daniel.

Casi tres años después, la prenda volvió a aparecer en una ocasión completamente diferente y, esta vez, con un fuerte significado familiar.

La elección parece confirmar una de las fórmulas que Kate ha convertido en parte de su estrategia de estilo: repetir ropa no está reñido con la elegancia.

Al contrario, recuperar una pieza que ya pertenece a su vestidor puede enviar un mensaje de confianza, practicidad y consumo responsable, especialmente en una jornada en la que toda la atención debía concentrarse en George.

Kate Middleton y el inesperado significado de su vestido verde

El tono verde oscuro también resultó especialmente acertado para la ocasión. Se trata de un color asociado con la serenidad y la renovación, pero que al mismo tiempo conserva la formalidad necesaria para una cita institucional.

Kate Middleton apostó por un look sobrio pero cuidadosamente elegido para una de las jornadas más importantes de George. AFP

Con la llegada del otoño, además, el verde botella aportó una alternativa sofisticada a los tradicionales tonos negros, grises y marrones.

Precisamente el clima protagonizó una de las escenas más curiosas de la jornada. Mientras Kate mantuvo prácticamente intacto su estilismo bajo la lluvia, el viento terminó jugando una mala pasada al príncipe William, cuyo paraguas llegó a voltearse.

El heredero incluso bromeó sobre las condiciones meteorológicas mientras avanzaba junto a su esposa y George.

El look de Kate en Eton esconde un detalle que conecta a George con Diana

Algunos de los detalles sentimentales que estuvieron presentes en el look de la princesa fueron los pendientes Cartier Trinity elegidos por Kate. Estos pertenecen a una colección especialmente vinculada con Diana, lo que añadió una discreta referencia a la abuela de George en una jornada marcada por la continuidad entre generaciones.

Treinta y un años después de que Diana y Carlos acompañaran a William a Eton, el príncipe George llegó al mismo colegio de la mano de su padre. Grosby

Las similitudes de George y William en Eton

La escena adquirió todavía mayor simbolismo porque George, de 13 años, comenzó en Eton exactamente a la misma edad que su padre.

La elección de Eton para el príncipe George tiene un antecedente familiar muy especial: fue la princesa Diana quien impulsó que William y Harry estudiaran allí. Grosby

William estudió allí entre 1995 y 2000 y ahora regresó al colegio para acompañar a su primogénito en el comienzo de una etapa que él conoce muy bien.

El paralelismo con 1995 resulta inevitable. Cuando William llegó por primera vez a Eton, estuvo acompañado por sus padres, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. Ahora, tres décadas después, es William quien ocupa el lugar de su padre y acompaña a su propio hijo, mientras Kate permanece a su lado.