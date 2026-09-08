Mägo de Oz prepara su regreso a México en 2026 con una nueva gira

Con casi cuatro décadas de historia, Mägo de Oz volverá a recorrer México durante 2026 como parte de su nueva etapa musical. La agrupación española llegará al país con “La Noche de las Brujas 2026”, una gira que toma su nombre de Malicia: La noche de las brujas, su más reciente producción discográfica, lanzada en 2025.

El recorrido contempla 13 presentaciones en distintas ciudades, con espectáculos que combinarán las canciones de su nuevo álbum con algunos de los grandes clásicos que han acompañado a la banda a lo largo de su trayectoria.

Foto: Instagram Mägo de Oz

El álbum Malicia: La noche de las brujas, publicado en 2025, es el punto de partida de la actual gira internacional de Mägo de Oz.

La agrupación comenzó este recorrido en España durante marzo de 2026, con presentaciones en ciudades como Madrid, Cádiz y Barcelona, antes de continuar su camino por América.

En México, los conciertos estarán enfocados en presentar parte de este material, aunque los seguidores también podrán disfrutar de canciones emblemáticas de diferentes etapas de la carrera del grupo.

¿Qué canciones podrían formar parte del repertorio?

Los registros de los conciertos realizados durante la gira en España muestran un repertorio que combina las novedades del disco con algunos de los temas más reconocidos de Mägo de Oz.

Entre las canciones recientes que han aparecido en los shows se encuentran “Malicia”, “Ríos de lágrimas”, “Astaroth” y “Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar...”.

El repertorio también recupera clásicos como “Abracadabra”, “La danza del fuego” y “La costa del silencio”.

En los conciertos recientes, el tramo final ha incluido El vals de las almas rotas, Molinos de viento y Fiesta pagana. Los espectáculos también han contado con un solo de guitarra de Jorge Salán.

Foto: Instagram magodeozoficial

¿Cuándo y dónde se presentará Mägo de Oz en México?

La gira contempla 13 fechas distribuidas en diferentes estados de la República Mexicana:

16 de septiembre: Zacatecas — Feria Nacional de Zacatecas.

Zacatecas — Feria Nacional de Zacatecas. 7 de noviembre: Guadalajara — Arena Guadalajara.

12 de noviembre: Torreón — Polyforum Torreón.

13 de noviembre: Monterrey — Arena Monterrey.

15 de noviembre: Ciudad de México — Arena CDMX.

18 de noviembre: Oaxaca — Centro de Convenciones / Foro del Aire.

20 de noviembre: Puebla — Auditorio Metropolitano.

25 de noviembre: Hermosillo — Parque La Ruina.

27 de noviembre: Mexicali — CEART.

28 de noviembre: Tijuana — El Trompo.

2 de diciembre: León — Polyforum.

4 de diciembre: Querétaro — Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

5 de diciembre: Toluca — Salón Rojo.

Para algunas de las presentaciones, el horario contemplado es apertura de puertas a las 19:00 horas y comienzo del espectáculo a las 21:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Mägo de Oz?

Los precios varían dependiendo de la ciudad y la zona elegida. Para algunas fechas, como Hermosillo, Mexicali y Tijuana, se manejaron localidades de Oro, Preferente y General, con precios que van desde poco más de 500 pesos hasta cerca de mil 400 pesos.

Foto: Instagram magodeozoficial

En la Arena CDMX, el costo depende de la sección. Las localidades parten de alrededor de 565 pesos y llegan a superar los 2 mil pesos en algunas de las zonas con mayor precio.

La venta de entradas para las diferentes presentaciones se realiza mediante Superboletos, de acuerdo con la información difundida para la gira.