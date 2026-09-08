Danny DeVito: el rumor de la muerte del actor que dio vida al padre de Matilda

El nombre del actor Danny DeVito, quien dio vida a Harry Wormwood en la película de Matilda, se puso en tendencia luego de que comenzaron a circular rumores de su muerte.

Tras hacerse viral la supuesta muerte del actor estadounidense, quien también es comediante, director y productor, los seguidores del famoso comenzaron a mostrarse preocupados.

¿Danny DeVito murió?

Danny DeVito, actor. Matt Baron/BEI/Shutterstock

En realidad, Danny DeVito está vivo. El rumor sobre su muerte comenzó a circular principalmente por el aspecto de una publicación que apareció en redes sociales con motivo de su próximo cumpleaños número 82, que se celebrará el 17 de noviembre.

Fue en la cuenta de Instagram Prime Wire en donde compartieron una imagen con el rostro de Danny DeVito en blanco y negro. El diseño incluyó su año de nacimiento y el año en curso, razón por la que muchos pensaron que se trataba de la noticia de su muerte.

Tras la publicación, usuarios reaccionaron y pidieron al responsable de la cuenta no jugar con ese tipo de imágenes porque generaban preocupación y alerta.

Sin embargo, pese a los reclamos en la cuenta, otros salieron defensa añadiendo que el principal error de los usuarios es no leer, puesto que la misma publicación incluye una pequeña leyenda que dice:

Feliz 82 cumpleaños anticipado, Danny”.

Si bien algunos confesaron que se dejaron llevar por la imagen de Danny DeVito en blanco y negro, los mismos justificaron que es una fotografía bastante engañosa.

Cabe destacar que la misma cuenta señaló en la descripción que se trataba de una felicitación anticipada:

El legendario actor, conocido por sus actuaciones de primer nivel en ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’ y ‘Matilda’ celebrará otro cumpleaños significativo —sus 82 años— el 17 de noviembre”.

Pese a ello, muchos se confundieron por el diseño que utilizaron, que suele ocuparse cuando se da la noticia de alguna muerte.

¿Quién es Danny DeVito?

Danny DeVito es un reconocido actor, director y productor estadounidense que ha construido una carrera de varias décadas en el cine y la televisión. Nació el 17 de noviembre de 1944 en Neptune Township, Nueva Jersey, y comenzó su trayectoria en el teatro antes de dar el salto a la pantalla.

Su primer gran reconocimiento llegó con la serie Taxi, en la que interpretó a Louie De Palma, un personaje que le permitió ganar un Globo de Oro y un premio Emmy. Después de ese éxito, DeVito comenzó a aparecer en importantes producciones de Hollywood y poco a poco se convirtió en uno de los actores de carácter más reconocibles de su generación.

A lo largo de su carrera ha interpretado personajes muy diferentes, aunque suele destacar por su particular sentido del humor y su capacidad para dar vida tanto a personajes entrañables como a otros más excéntricos o incluso villanescos.

Danny DeVito, actor. FlixPix

Sus películas más famosas son:

Los gemelos golpean dos veces (Twins, 1988) — protagonizada junto a Arnold Schwarzenegger.

Batman Returns (1992) — interpretó al villano El Pingüino.

Matilda (1996) — interpretó a Harry Wormwood y también dirigió la película.

Hércules (1997) — prestó su voz a Filoctetes (Phil) en la versión original.

Erin Brockovich (2000) — interpretó al abogado Ed Masry.

Big Fish (2003) — interpretó a Amos Calloway.

Jumanji: The Next Level (2019) — interpretó a Eddie Gilpin.

Además de actuar, DeVito ha trabajado detrás de cámaras como director y productor. Entre sus trabajos como director también destacan Throw Momma from the Train, The War of the Roses, Hoffa y Matilda.

En televisión, otro de sus personajes más conocidos es Frank Reynolds, al que interpreta desde 2006 en la serie de comedia It's Always Sunny in Philadelphia. El papel se convirtió en uno de los más populares de su carrera y le permitió mantenerse vigente ante nuevas generaciones de espectadores.

Invitado de honor en el Festival de Sitges

El evento en puerta para Danny DeVito es la 59ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges 2026, donde recibirá el Gran Premio Honorífico por su extensa trayectoria en el cine y su importante aportación al género fantástico. El festival se llevará a cabo del 8 al 18 de octubre de 2026.

El homenaje reconoce una carrera en la que DeVito ha participado en algunas de las películas más recordadas del género. Entre ellas destaca Batman Returns (1992), dirigida por Tim Burton, en la que interpretó al villano El Pingüino, uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria.

La visita del actor también tendrá un significado especial por su participación en Drag, película que forma parte de la Sección Oficial Fantàstic a Competició y en la que DeVito participa como productor. La cinta está protagonizada por su hija, Lucy DeVito, mientras que su hijo, Jake DeVito, también figura como coproductor.

Durante el festival también se rendirá homenaje a Matilda, cinta que en 2026 cumple 30 años de su estreno y que DeVito dirigió y protagonizó como Harry Wormwood. La película, basada en la novela de Roald Dahl, cuenta la historia de una niña que descubre que tiene poderes extraordinarios y se ha convertido en una de las obras más queridas de su filmografía.