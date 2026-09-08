"Panteonera": Ninel Conde lanza comentario a Aylín Mujica mientras recordaba a su hijo en reality

Ninel Conde volvió a generar polémica dentro de Top Chef VIP 5 después de que en una secuencia del programa se escuchara la palabra “panteonera” mientras Aylín Mujica dedicaba su participación a Mauro Menéndez, su hijo fallecido recientemente.

El momento comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios consideraron que el comentario fue insensible por la forma en que apareció dentro de la emisión; sin embargo, Ninel Conde negó que sus palabras estuvieran dirigidas a Aylín o a la pérdida de su hijo, y aseguró que la frase fue sacada de contexto por la edición del reality.

Top Chef VIP 5 reúne a celebridades como Aylín Mujica, Ninel Conde, Mauricio Garza, Lupillo Rivera, Stephanie Salas, Nailea Norvind y Roberto Romano, entre otros participantes, en una competencia culinaria transmitida por Telemundo.

¿Qué pasó con Ninel Conde y Aylín Mujica en Top Chef VIP 5?

Durante el reto, Aylín Mujica se encontraba cocinando cuando decidió dedicarle el momento a su hijo Mauro.

“Mauro, va por ti, te estoy escuchando desde el cielo, mi amor”, dijo la actriz.

Después, la transmisión mostró a Ninel Conde junto a Mauricio Garza. En ese momento se escuchó a la cantante decir:

“Panteonera”.

La edición hizo que la frase apareciera inmediatamente después de la dedicatoria de Aylín, por lo que parte de la audiencia interpretó que el comentario tenía relación con el duelo de su compañera.

El caso se volvió especialmente delicado porque Telemundo ha mostrado a Aylín Mujica hablando de la muerte de Mauro y de su decisión de continuar en la competencia como una forma de homenajearlo.

En uno de sus contenidos oficiales, la cadena señaló que la actriz atraviesa un momento personal difícil, pero decidió ponerse el delantal de Top Chef VIP 5 como homenaje para su hijo.

Ninel Conde niega haber llamado “panteonera” a Aylín Mujica

Tras las críticas, Ninel Conde respondió y negó que la palabra hubiera sido dirigida a Aylín Mujica o a Mauro Menéndez.

La cantante aseguró que ella y Mauricio Garza estaban teniendo una conversación distinta, relacionada con una “araña panteonera”, y que la edición del programa hizo coincidir esa frase con el momento en el que Aylín hablaba de su hijo.

“Quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y mucho menos hacia su hijo y hacia la pérdida tan terrible que está viviendo”, expresó Ninel Conde.

También defendió que, como madre, no utilizaría una expresión así para referirse al duelo de otra persona.

“Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”, afirmó.

El duelo de Aylín Mujica por la muerte de Mauro

Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, murió en julio de 2026 en Barbados. La actriz contó posteriormente que el joven, de 31 años, enfrentó complicaciones derivadas de una neumonía fulminante.

La muerte ocurrió mientras Aylín se encontraba en Colombia, donde participaba en las grabaciones de Top Chef VIP 5. Días después, la actriz decidió regresar al programa y explicó que continuar trabajando no significaba dejar de sentir dolor, sino buscar una forma de seguir adelante.

Ese contexto hizo que la frase de Ninel Conde provocara una reacción inmediata entre los espectadores, pues el duelo de Aylín ha sido uno de los temas más sensibles de la temporada.

Crece la tensión entre Ninel Conde y Aylín Mujica

La controversia también ocurre en medio de una relación cada vez más tensa entre algunas celebridades de Top Chef VIP 5.

Este 8 de septiembre, Telemundo difundió otro adelanto en el que Ninel Conde le comenta a Mauricio Garza que Aylín Mujica habría hecho “caras raras” al ver la paella que él preparó. En el mismo avance, Mauricio llamó “malvibrosa” a Aylín y dijo que no necesita que ella crea en su talento dentro de la cocina.