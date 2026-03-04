Hero Fiennes reinventa a Sherlock Holmes en nueva serie

Además de provenir de una familia de actores, teniendo como tíos a Ralph y Joseph Fiennes, Hero Fiennes Tiffin es muy conocido entre los jóvenes por ser el protagonista de la saga romántica After. Con una carrera en ascenso, el joven británico de 28 años fue elegido por Guy Ritchie para que se pusiera en un personaje emblemático muy querido en el Reino Unido como en el resto del mundo y fue así que el director lo eligió para protagonizar la serie El joven Sherlock.

“Agradecido. Ésa es la palabra que yo usaría. Siempre he sido fan de Sherlock y cuando lo veía de pequeño nunca tuve la idea y nunca me pasó por la cabeza que me encantaría interpretarlo algún día. Así que sí, fue muy surrealista para mí tener la oportunidad de interpretar al personaje y sí, me encantó”, contó Hero Fiennes en entrevista con Excélsior.

Será a partir de este miércoles que el mundo conozca los inicios de un Sherlock Holmes de 19 años sin filtros, al que le encanta meterse en problemas, que es sumamente obstinado y que goza de un poder de observación y de una inteligencia privilegiados.

Durante su visita a nuestro país hace unas semanas, en la que estuvo acompañado de su compañera de reparto, la taiwanesa Zine Tseng, se le preguntó a Hero Fiennes qué fue lo primero que pasó por su cabeza cuando le ofrecieron interpretar a uno de los personajes más amados del Reino Unido y que tiene millones de seguidores en todo el mundo.

“¡No lo vayas a arruinar! Soy fan de Sherlock y sé que la gente tiene licencia para ser muy crítica. Yo haría lo mismo. Así que sí, sentí un poco de nervios, pero luego te das cuenta rápidamente de que no te va a ayudar y simplemente haces lo mejor que puedes. Teníamos un gran equipo y un gran reparto liderado por Guy Ritchie, así que es fácil calmar los nervios cuando estás en tan buenas manos”, compartió el joven al que se le vio de niño en Harry Potter y el misterio del príncipe, en la que le dio vida a la versión infantil de Tom Riddle aka Lord Voldermort, que curiosamente interpretó su tío Ralph Fiennes en la versión adulta.

Con respecto a qué fue lo que pensó cuando se vio caracterizado como Sherloch Holmes en esta serie que se rodó en Cardiff de julio de 2024 a febrero de 2025, Hero Fiennes compartió que fue lo que más deseó usar.

“Tenía muchas ganas de usar sombreros. Siento que en esa época la gente usaba sombreros a menudo, pero al departamento de Cámara no le gustaba mucho eso porque si miras al suelo no pueden ver bien tu cara. Me encantaron todos los trajes y para mí el vestuario es el momento en el que realmente empiezas a sentirte dentro del personaje. Meses antes piensas en cómo vas a hacer las cosas en el set, pero una vez que te pones los zapatos, te sientes diferente”, compartió quien en la serie tendrá secuencias con su tío Joseph Fiennes, quien la hará de su papá.

Basada en la saga de libros escrita por Andrew Lane, El joven Sherlock está conformada por ocho episodios creados/adaptados por Matthew Parkhill, Peter Harness y el mismo Guy Ritchie, quien también fue director de algunos capítulos.

“Me encanta trabajar con Guy. Me alegra haber trabajado antes con él en The Ministry of Ungentlemanly Warfare en un papel más pequeño, así que aprendí cómo trabajaba y creo que fue muy útil para mí tener esta experiencia antes de entrar a una obra como ésta, con un poco más de responsabilidad y más días en el set. Creo que fue muy bueno para mí tener un pequeño calentamiento porque Guy es muy diferente a cualquier otro director, pues cualquier actor te dirá que cambia las cosas en último momento y entiendo el porqué”, compartió Fiennes y continuó.

“Creo que es más fácil inspirarse y tener más ideas el día de la producción, en el momento en que todos están allí con el vestuario puesto. Y sí, es un genio. Puede que te den diálogos nuevos en el momento y piensas: ‘¿Cómo voy a actuar de forma tan convincente si ni siquiera me sé los diálogos y vamos a filmar en cinco minutos? Pero los diálogos son buenísimos, Guy es muy servicial y todos los demás miembros del reparto con los que trabajas te ayudan mucho”, puntualizó.

En esta primera temporada de El joven Sherlock Guy Ritchie mostrará cómo el joven Sherlock, tras conocer a James Moriarty (Dónal Finn) —que es como una especie de Watson— se ve envuelto en una investigación de asesinato. Al tratar de defenderse, Sherlock desvela una conspiración mundial y es en ese momento en que resuelve su primer caso, siguiendo así otros más que le van dando fama como el detective de la calle Baker Street de la vibrante Inglaterra victoriana.

Dentro de esta trama mundial aparece la princesa Gulub Shou’an, interpretada por la actriz Zine Tseng, quien estuvo en nuestro país.

“Me siento agradecida por ser parte de este viaje en el universo de Sherlock Holmes y con mucha, mucha acción. Además de que soy fan de Guy Ritchie, tiene su propio estilo y al trabajar con él descubrí que es un hombre superinteligente”, expresó a este diario la taiwanesa, a quien veremos protagonizar varias secuencias de mucha acción, al estilo Guy Ritchie.

Con 18 años de trayectoria, se le cuestionó a Hero Fiennes, cómo se ve hoy en el ámbito cinematográfico y siendo parte de una familia de actores respetados.

“Para mí (la carrera) va muy bien. Estoy muy feliz y muy agradecido por todas las oportunidades. Y quiero darle las gracias a todos los fans, especialmente a todos los fans de la saga After, pues me han apoyado para llegar aquí. Estoy increíblemente orgulloso y agradecido. Ha sido increíble”, remató Hero Fiennes.

De la serie

· Serie creada por Guy Ritchie, Matthew Parkhill y Peter Harness.

· Estreno: Hoy por Prime Video.

· Conformada por ocho episodios.

· Actúan: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Colin Firth, Joseph Fiennes, Ravi Aujla, Holly Cattle, Natascha McElhone y Max Irons.

· Género: Aventura.

· País: Reino Unido.

· Año: 2026.

Conócelo

· Hero Fiennes Tiffin.

· Nació el 6 de noviembre de 1997.

· Actor y modelo inglés.

· Es sobrino de los actores Ralph y Joseph Fiennes.

· Ha trabajado con sus dos tíos en la pantalla.

· Con las cinco películas After, estrenadas desde 2019, se posicionó en el gusto de los jóvenes.

· Le encanta construir legos.