Cómo llegar al Estadio Fray Nano, el nuevo lugar favorito para conciertos en CDMX

El Estadio Fray Nano se ha puesto de moda como un nuevo recinto para eventos y conciertos en la CDMX. Aunque es un espacio pequeño, promete una experiencia distinta: aquí puedes ver mucho más cerca a tus bandas o artistas favoritos. Si irás a un evento en este lugar, te contamos dónde está y cómo llegar al Estadio Fray Nano.

En pocos días Ricky Martin estará en la CDMX con su gira México Live 2026 y el concierto será justamente en el Estadio Fray Nano. Este año también se presentará Sonorama Ribera México y la banda Deep Purple, mientras que el año pasado el recinto fue sede del festival Knotfest México y el concierto de Limp Bizkit.

Este estadio, ubicado dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, se ha convertido en uno de los espacios elegidos para conciertos y eventos en la capital. En marzo de 2026 recibirá a Ricky Martin, por lo que miles de personas ya buscan cómo llegar al Estadio Fray Nano de forma rápida y sencilla.

Aquí te contamos dónde está el Estadio Fray Nano, cómo llegar en transporte público y qué debes saber antes de ir.

¿Dónde está el Estadio Fray Nano?

El Estadio Fray Nano se encuentra en la colonia Jardín Balbuena, dentro del complejo deportivo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

La dirección del Estadio Fray Nano es: Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Este recinto tiene una capacidad aproximada para cinco mil personas, lo que lo convierte en un espacio relativamente íntimo para conciertos y eventos especiales.

Su ubicación es estratégica porque está cerca de avenidas importantes como Eje 3 Sur Morelos y también del Velódromo Olímpico.

¿Dónde está el Estadio Fray Nano y cómo llegar en transporte público?

Una de las formas más sencillas de llegar al Estadio Fray Nano es utilizando el Metro de la Ciudad de México.

La estación más cercana es: Mixiuhca de la Línea 9 (la línea café). Desde ahí, el trayecto caminando hacia el Estadio Fray Nano toma aproximadamente entre 10 y 15 minutos, dependiendo del acceso que utilices dentro de la Ciudad Deportiva.

Si vas a algún concierto o evento, esta opción suele ser la más práctica porque evita el tráfico que normalmente se genera durante los eventos.

Alternativas de transporte: Cómo llegar al Estadio Fray Nano en Trolebús

Otra opción económica para llegar al Estadio Fray Nano es utilizar el Trolebús.

La Línea 2 del Trolebús, que conecta zonas como Chapultepec y Pantitlán, tiene paradas cercanas a la zona.

Las estaciones más próximas al estadio son:

Fernando Iglesias Calderón

​ Mixiuhca

​ Genaro García

Desde cualquiera de estas paradas puedes caminar unos minutos hasta la entrada del Estadio Fray Nano.

Además, es una alternativa accesible, ya que el costo del viaje ronda los cuatro pesos, lo que lo convierte en una de las formas más baratas de llegar.

La historia del Estadio Fray Nano

El Estadio Fray Nano fue inaugurado en 1957 y durante muchos años fue utilizado principalmente para béisbol.

Hasta 2014, el estadio albergó a la Liga Centropolitana, un circuito amateur. Sin embargo, el recinto cobró nueva relevancia cuando el equipo Diablos Rojos del México lo eligió como sede temporal a partir de la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Para recibir al equipo se realizaron trabajos de remodelación que permitieron adaptar el espacio a eventos deportivos de mayor nivel.

Con el paso de los años, el Estadio Fray Nano también comenzó a recibir conciertos y festivales, convirtiéndose en un punto cultural dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Un recinto pequeño, pero con mucha historia

Aunque no es uno de los estadios más grandes de la capital, el Estadio Fray Nano tiene un lugar especial dentro de la historia deportiva y cultural de la ciudad.

Su tamaño, su ubicación accesible y su ambiente cercano hacen que cada evento, ya sea un partido o un concierto como el de Ricky Martin, se viva de forma distinta.

Así que si estás por ir a verlo en vivo, ahora ya sabes dónde está el Estadio Fray Nano y cómo llegar sin complicaciones.