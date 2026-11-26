La producción de The Batman II reanudó oficialmente sus filmaciones tras la pausa provocada por la salida momentánea de Matt Reeves. El cineasta Steven Soderbergh asumió el control en el set para dirigir el tramo restante del rodaje, mientras la cinta mantiene su estreno en cines de México para el 18 de febrero de 2028.

El equipo técnico y artístico retomó actividades luego de detener las cámaras en Londres durante octubre de 2026. En aquel momento, Matt Reeves abandonó temporalmente la silla de dirección para atender un asunto personal y familiar de carácter urgente.

Robert Pattinson reveló el gran cambio que tendrá Batman. Foto: Warner Bros Pictures / DC Studios

Ante esta situación, los ejecutivos de Warner Bros. y DC Studios brindaron respaldo total al realizador. Ambas compañías diseñaron de inmediato un plan operativo para proteger la integridad artística de la película y evitar retrasos mayores en el calendario oficial de lanzamiento.

Steven Soderbergh toma la batuta temporal en el set de Londres

Steven Soderbergh ingresó al proyecto con la misión específica de completar las últimas semanas de fotografía principal. El ganador del Oscar trabaja estrechamente sobre los guiones gráficos, la atmósfera visual y el tono oscuro que Matt Reeves estableció desde el inicio del rodaje.

Lejos de alterar el rumbo narrativo de la secuela, el director invitado ejecuta las secuencias pendientes bajo los lineamientos técnicos acordados con la producción. Su amplia experiencia en rodajes complejos garantiza agilidad y precisión en los foros británicos durante esta recta final.

The Batman 2 terminará sus filmaciones con nuevo director. Foto: DC Studios / Warner Bros

Por su parte, Matt Reeves permanece vinculado activamente al desarrollo diario del largometraje mediante supervisión a distancia. El realizador revisa el material grabado al cierre de cada jornada y mantiene comunicación directa con Steven Soderbergh y los principales jefes de departamento.

Una vez que concluya la etapa de grabación en locaciones y estudios, Matt Reeves regresará de lleno para encabezar la postproducción y el montaje. De esta manera, el creador original conservará el control creativo absoluto sobre el corte definitivo que llegará a las salas comerciales.

Regreso del elenco original y actores estelares para The Batman II

La reanudación de las filmaciones reúne nuevamente al reparto principal liderado por Robert Pattinson, quien retoma el doble papel de Bruce Wayne y Batman. El actor británico encabeza las escenas finales tras cumplir varios meses de exigente preparación física en territorio europeo.

Junto al protagonista regresan figuras centrales del universo criminal de Ciudad Gótica. Destacan Colin Farrell en la piel de El Pingüino, Andy Serkis como el leal mayordomo Alfred y Jeffrey Wright nuevamente en el rol del comisionado Jim Gordon.

Scarlett Johansson en la premiere de 'Paper Tiger'. REUTERS

Esta segunda entrega también suma estrellas internacionales de primer nivel que amplían el peso dramático de la franquicia. Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Charles Dance integran el elenco confirmado, aunque el estudio guarda bajo estricto hermetismo los nombres y perfiles de sus personajes.

Con las cámaras rodando otra vez en Londres, Warner Bros. consolida su calendario de estrenos rumbo a 2028. Los espectadores mexicanos ya apuntan el 18 de febrero como la cita oficial para presenciar el siguiente capítulo cinematográfico del Caballero de la Noche.