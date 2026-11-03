Pausan rodaje de The Batman Part II tras presunto atropello con el Batimóvil en el set

La producción de The Batman Part II, protagonizada por Robert Pattinson, enfrenta un nuevo contratiempo durante sus grabaciones en Reino Unido. Un incidente ocurrido en una escena de acción obligó al equipo a detener temporalmente las actividades.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, un integrante del elenco habría sido atropellado por el Batimóvil mientras participaba en el rodaje de la secuela de Batman.

El accidente habría ocurrido en octubre de 2026 en los estudios Leavesden, ubicados en Hertfordshire, Reino Unido, donde se realizan parte de las grabaciones de la película.

The Batman Part II suspendió temporalmente su rodaje tras un presunto accidente con el Batimóvil en Reino Unido. X @HollywoodHandle

Qué pasó durante el accidente con el Batimóvil en The Batman Part II

Según el medio británico, el incidente ocurrió mientras el equipo de The Batman Part II trabajaba en una secuencia de acción que involucraba al conocido vehículo del superhéroe.

Una fuente cercana a la producción aseguró que el accidente obligó a interrumpir las grabaciones, aunque no se dieron a conocer las circunstancias exactas en las que el vehículo habría golpeado al integrante del elenco.

El informante explicó que las personas presentes en el estudio comenzaron a comentar lo sucedido después de que se detuviera la filmación.

“La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente”, señaló la fuente citada por The Sun.

El reporte no identifica a la persona lesionada ni precisa si se trataba de un actor principal, un intérprete secundario o alguien que participaba en la secuencia.

Tampoco se ha informado quién conducía el vehículo, qué maniobra se estaba realizando o si el accidente ocurrió durante un ensayo o mientras las cámaras estaban grabando.

Aunque la producción continúa trabajando en la secuela, no se ha informado si el incidente provocó modificaciones en las escenas pendientes o en el calendario de filmación.

El Batimóvil de The Batman Part II está involucrado en un presunto atropellamiento que interrumpió temporalmente las grabaciones. X @Complex

Steven Soderbergh sustituye temporalmente a Matt Reeves en The Batman Part II

El reporte del accidente llega después de que The Batman Part II enfrentara otra pausa en su producción, esta vez relacionada con una situación personal del director Matt Reeves.

A principios de octubre, Warner Bros. y DC Studios informaron que el cineasta debía apartarse temporalmente de las grabaciones para atender un asunto familiar.

Ante esta situación, Steven Soderbergh, conocido por dirigir películas como Ocean’s Eleven y Traffic, se incorporó al proyecto para ayudar a completar las últimas semanas de fotografía principal.

El estudio aclaró que ambos directores trabajarían en conjunto para mantener la propuesta cinematográfica que Reeves desarrolló para la secuela.

La participación de Soderbergh no significa que Matt Reeves haya abandonado definitivamente la película, pues continúa vinculado al proyecto como director y guionista.

Por su parte, Robert Pattinson expresó su agradecimiento al cineasta por aceptar colaborar con el equipo durante este periodo.

“Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable”, declaró el actor.

Pattinson también destacó el trabajo que Reeves había realizado en el guion y reconoció la disposición de Soderbergh para integrarse a una producción que ya se encontraba avanzada.

Hasta ahora, no existe información que relacione directamente la ausencia temporal de Reeves con el accidente del Batimóvil, por lo que ambos acontecimientos corresponden a situaciones distintas.

Robert Pattinson regresará como Batman en The Batman Part II, cuyo rodaje se interrumpió tras un presunto accidente con el Batimóvil. X @Kalshi_Film

Qué villanos podrían aparecer en The Batman Part II con Robert Pattinson

Mientras continúa la producción, también han surgido especulaciones sobre los personajes que podrían aparecer en la nueva historia protagonizada por Robert Pattinson.

Una de las pistas proviene de un video relacionado con Halloween 2026 de la modelo Heidi Klum, en el que se habrían observado materiales utilizados por el maquillador Mike Marino.

El especialista trabajó en la primera película de Batman y participa nuevamente en la secuela, por lo que algunos objetos visibles en el material llamaron la atención de los seguidores.

Entre los elementos señalados se encuentran un posible molde facial de Brian Tyree Henry y cajas identificadas con nombres relacionados con personajes de los cómics.

Las principales teorías apuntan a tres posibles antagonistas.

Harvey Dent o Dos Caras: Un personaje vinculado con la justicia de Gotham que termina convirtiéndose en enemigo de Batman.

Un personaje vinculado con la justicia de Gotham que termina convirtiéndose en enemigo de Batman. Victor Zsasz: Un asesino serial que marca su cuerpo para llevar la cuenta de sus víctimas.

La Corte de los Búhos: Una organización secreta que ejerce influencia sobre Gotham desde hace generaciones.

La supuesta presencia de estos personajes no ha sido confirmada oficialmente por DC Studios, por lo que las imágenes y filtraciones deben considerarse pistas sin verificar.

En particular, la Corte de los Búhos podría encajar con los temas de corrupción y poder que Matt Reeves exploró en la primera película, aunque todavía no se conoce la trama completa de la secuela.

Cuándo se estrena The Batman Part II en cines

A pesar de los contratiempos durante la filmación, The Batman Part II mantiene su estreno programado para el 18 de febrero de 2028.

La película continuará la historia presentada en The Batman, estrenada en 2022, donde Robert Pattinson interpretó a una versión más joven de Bruce Wayne que investigaba los crímenes de Gotham.

Para esta segunda entrega está previsto el regreso de varios integrantes del reparto original, además de la incorporación de nuevos actores.

Entre los nombres anunciados para la producción se encuentran Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Sebastian Stan y Brian Tyree Henry.