Scarlett Johansson confiesa que sufrió angustia existencial por The Batman Parte II

La actriz Scarlett Johansson rompió el silencio sobre su participación secreta en The Batman Parte II, confesando que la construcción de su personaje le provocó una profunda angustia existencial. La esperada secuela de DC Comics, protagonizada por Robert Pattinson, llegará a las salas de cine de México el 17 de febrero de 2028.

En una entrevista reciente recogida por el portal Comicbook, la intérprete estadounidense admitió sus problemas para conectar con este misterioso papel. Ante la pregunta sobre qué proyecto reciente la sacó de su zona de confort, compitiendo contra su trabajo en El exorcista: Mártires, la actriz apuntó directamente hacia la producción de Warner Bros.

Jeremy Renner no volverá por el momento a la saga de Avengers. Foto: Marvel Studios

"Me provocó mucha angustia existencial; por alguna razón, fue muy difícil dar con la clave", declaró Johansson. La nominada al Oscar detalló su frustración durante el proceso creativo, señalando su incapacidad para identificar si la complejidad radicó en la naturaleza del personaje o en su propio momento vital.

Hasta el momento, los estudios mantienen bajo estricta confidencialidad la identidad del personaje que encarnará la actriz. Los fanáticos inundan las redes sociales con teorías, apuntando a figuras icónicas del universo de Ciudad Gótica, mientras la producción avanza rodeada de un fuerte hermetismo.

Los rumores sobre Harvey Dent y Dos Caras

El desarrollo de la trama principal permanece oculto, pero las filtraciones de la industria apuntan a la introducción del origen de Dos Caras. Los reportes especializados aseguran la participación del fiscal del distrito Harvey Dent en esta nueva entrega, expandiendo la mitología de los villanos que amenazan la urbe.

El actor Sebastian Stan figura como el candidato principal para dar vida al emblemático fiscal corrompido por la mafia y la tragedia. Las fuentes cercanas al proyecto lo colocan en la cima de la lista de casting, aunque los ejecutivos de DC Studios omiten emitir confirmaciones oficiales al respecto.

Scarlett Johansson es la detective de la nueva cinta de El Exorcista. Foto: Universal Pictures

Esta decisión narrativa daría continuidad a los eventos de la película de 2022, explorando las consecuencias del vacío de poder criminal. La inclusión de villanos de alta complejidad psicológica caracteriza la visión de esta franquicia, obligando al Caballero de la Noche a enfrentar dilemas morales extremos.

Cambios de emergencia en la silla de director

La filmación de la secuela acumuló múltiples contratiempos y retrasos desde la luz verde inicial por parte del estudio. El incidente más reciente impactó directamente la cabeza del equipo creativo, obligando al director Matt Reeves a abandonar el set de grabación de manera repentina por asuntos familiares.

Ante esta crisis operativa, el reconocido cineasta Steven Soderbergh entró al rescate de la megaproducción superheroica. El ganador de la Academia se ofreció como voluntario para completar las jornadas de grabación pendientes, trabajando de forma totalmente desinteresada durante la ausencia temporal del director original.

The Batman 2 terminará sus filmaciones con nuevo director. Foto: DC Studios / Warner Bros

La intervención de Soderbergh garantizó la continuidad del calendario de rodaje, evitando pérdidas millonarias para la casa productora. Su vasta experiencia técnica y narrativa aporta gran estabilidad al complejo engranaje de esta superproducción, asegurando el cumplimiento de los tiempos de entrega.

Los ejecutivos de la compañía apuestan fuertemente por esta continuación para dominar la taquilla mundial en su año de estreno. La primera entrega de esta reinterpretación visual recaudó cifras extraordinarias, sentando unas bases sólidas que la audiencia y la prensa especializada aplaudieron con entusiasmo.